聲稱訓練將柴犬捏頸強壓地上　39歲男司機涉虐待動物被捕

近日網上流傳一段短片，片中顯示一隻柴犬於宋皇臺一寵物公園內，被一名男子暴力對待。警方經調查後，今日在牛池灣以涉嫌「殘酷對待動物」罪拘捕一名男子。



九龍城警區動物罪案警察專隊督察陳智超交代案件，指該段網上短片顯示，涉事柴犬於宋皇臺一寵物公園內，被一名中國籍男子持續按壓在地上，其間柴犬不停掙扎，過程歷時逾半分鐘。九龍城警區動物罪案警察專隊有見及此，於是主動作出調查，經深入調查及情報分析後，迅速鎖定一名目標男子，並於今日下午約1時在涉案男子的牛池灣寓所，將他拘捕。

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被捕男子39歲姓連，報稱任職司機，他涉嫌「殘酷對待動物」，正被扣留調查。據悉連男並非涉事柴犬的狗主，他自己另有養狗。事發宋皇臺公園是區內放狗熱點，有人聲稱懂得訓練狗隻，不時向其他狗主「示範技巧」。現場消息稱，事發時疑有人「教學」時遭涉事柴犬咬了一口，他其後將柴犬按壓在地上，聲稱要教好柴犬的習性，過程被公園內其他狗主目擊並拍片放上網，有網民指動作粗暴，有虐畜之嫌。據悉，警方正找尋案中的柴犬及其主人。

陳智超稱警方仍在調查案件，不排除稍後有更多人被捕，並呼籲目擊事發的市民，致電36617848與九龍城警區動物罪案警察專隊聯絡。

涉事影片由網民上載至facebook群組「香港貓狗及寵物報料區-(義工/被虐/失蹤/目擊/領養)」。據知事發於上周四（21日）晚上約10時，片中所見一名身穿背心短褲的男子，在宋皇臺遊樂場寵物公園內，單手按壓一隻黑色柴犬的頸部，並將牠壓在地上。其間柴犬不斷掙扎起身並慘叫，但男子即再次強行將牠按回地上，並呼喊「Stop（停止）」，而柴犬則發出沙啞叫聲。

根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，殘酷對待動物行為包括殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦。違例者一經定罪，最高可處監禁3年及罰款20萬元。