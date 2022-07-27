詐騙集團虛構僱傭關係呃「臨時失業支援」　涉款39萬元　18人被捕

詐騙集團招攬申請人並虛構僱傭關係，藉此騙取政府「臨時失業支援」計劃的一萬元資助，共提交的39宗申請中，有25宗獲發資助。經情報分析及調查後，警方一連兩日採取行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕18名男女，並發現不法團夥會分取1000至3000元不等作報酬。



新界南總區刑事部總督察伍文豪交代案情指，新界南總區於6月上旬採取情報主導的行動，檢獲一批虛假工作證明、強積金紀錄及終止合約通知書等文件。警方經深入調查，發現有一個團夥為騙取第六輪防疫抗疫基金的「臨時失業支援」計劃資助，於3月至4月期間透過朋友招攬不同人士做申請人，誘使他們作出虛假陳述，並虛構僱傭關係及提供虛假資料等。團夥提交39宗申請，涉款39萬元，當中25宗申請已獲發資助。

新界南總區刑事部於昨日（26日）及今日（27日）採取拘捕行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕16男2女，年齡介乎20至55歲，包括2名骨幹成員，二人報稱是公司的董事，其餘人士多數報稱無業。行動中，警方檢獲21部電話、17張銀行卡及一些虛假文件作調查。警方調查得知，申請人成功騙取政府資助後，要分1000至3000元予犯罪團夥。被捕人士現正被拘留調查，警方不排除會拘捕更多涉案人士。

警方強調，「臨時失業支援」計劃旨在於疫情期間向失業人士提供協助。警方會對以欺詐手段意圖騙取資助的人作出全面及深入調查，將犯人繩之於法。警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。