元朗油站商店劫案　警同日拘兩男　檢摺刀氣槍等武器

元朗屏山一油站商店於昨日（27日）清晨發生劫案，一名南亞裔男子闖進店內劫走1,740元現金後乘單車逃去。警方經調查後，於同日晚上在天水圍一公屋拘捕疑犯，並於單位內檢獲氣槍、丫叉及鹿角刀等武器，拘捕另一名男子。



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案發於昨清晨約6時30分，警方接報指元朗唐人新村路一油站商店發生搶劫案。案中一名南亞裔男子持刀劫去1,740元現金。現場消息稱，匪徒當時佯裝顧客打開雪櫃選取飲品，乘男職員不備，亮刀指嚇對方打劫，得手後騎單車逃去。幸事件中無人受傷。

元朗警區刑事總督察袁皓霆於今日（28日）晚上在記者會交代案件，指警方高度重視案件，展開搜捕行動，並翻查附近一帶閉路電視片段。元朗警區刑事部人員經深入調查後，迅速鎖定一名涉案男子，並在天水圍天湖路一公營屋邨進行埋伏，直至昨晚9時30分在一單位外截查一名37歲非華裔男子，並以搶劫罪將他拘捕。

人員搜查被捕男子的寓所，搜出疑犯在犯案時所穿衣物、一把25厘米摺刀及一輛單車。另外人員在單位內檢獲一批武器及違禁品，包括3枝氣槍、一把丫叉及一對中國武術使用的鹿角刀，並拘捕屋內一名46歲非華裔男子。兩人涉嫌「管有仿製火器」、「管有攻擊性武器」及「管有違禁武器」被捕，目前被拘留調查。

案中被捕疑犯屬巴基斯坦籍，警方初步調查顯示，檢獲的3枝氣槍，火力未超過法定的2焦耳。至於該批武器及違禁品的用途及管有目的，或是否涉及其他案件，警方仍繼續詳細調查。

賊人闖元朗屏山油站商店行劫↓