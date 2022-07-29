MIRROR演唱會｜舞蹈員控訴到歌迷聯署　一場娛樂盛事演變職安事故

一連十二場的mirror演唱會是今年城中熱話，由宣傳、公開買飛、綵排到正式開Show，一直備受關注，可是一場娛樂盛事卻意外演變成職安事故。其實演唱會前夕的總綵排已有多名舞蹈員在Instagram限時動態用黑圖控訴安排，然而情況似未有改善，開Show後更加意外頻生，舞台機關震動、天橋高低不平有凹陷、表演者「叉錯腳」等，令觀眾每晚膽戰心驚，由期待Good show到只想Safe show，更有逾萬「鏡粉」發起聯署要求主辦單位關注演唱會安全。然而，昨晚（28日）第四場表演仍不幸發生嚴重事故，台頂一個大型顯示屏幕下墜，擊傷兩名舞蹈員，令原定十二場的演唱會在第四場便戛然而止。



演唱會前夕總綵排：舞蹈員受傷 IG限時動態用黑圖控訴



7月24日演唱會總綵排時發生連串意外，令綵排一度暫停。有指今次演唱會有許多舞台機關，一眾舞蹈員在不熟悉的情況下綵排，導致一人受傷。據知事後有人將責任推卸在舞蹈員身上，令眾人大感不滿，紛紛在IG限時動態出黑圖控訴，包括昨晚受傷的舞蹈員李啟言。

當日有人發文指：「其實執生真係唔係無敵，執到可以笑下，執唔到呢 ？咩都唔知，我都唔知點執」、「俾返少少專業，帶個腦返工，話晒都食鹽多過人地食米，唔好下下都話執3，執你xx咩」、「用我哋條命去滿足你哋嘅自私自利，一次事故睇清人性醜惡。」

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演唱會意外頻生 舞台機關突然晃動



7月25日第一場演唱會正式開鑼，江𤒹生（Anson Kong）在一個沒有圍欄、可升降的舞台上跳舞表演，惟舞台升到半空時突然震動，令江𤒹生一度失去平衡，險些跌下台。另外，當晚MIRROR在一條升到半空中的橋上合唱《IGNITED》時，有「鏡粉」拍攝到升降橋有明顯晃動，接口位高低不平，令歌迷再次擔憂安全問題。而有關部門在第二場就收起天橋，以免發生意外。

7月26日第二場演唱會中，陳瑞輝（Frankie）在一個升高約1米的舞台上談及其《隱形論》時愈行愈出，走到邊緣位置時「叉錯腳」跌落台，令全場觀眾嘩然。幸好舞台不高，陳瑞輝墮地後即場表示：「無事，Sorry」，籲歌迷不用擔心。

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鏡粉舉Mirror lives matter紙牌 逾萬歌迷聯署促關注安全問題



由總綵排有舞蹈員受傷，到Anson Kong及Frankie相繼發生意外，「鏡粉」愈加關注演唱會的安全問題，7月26日有「鏡粉」手持印有「藝人的命也是命 拒絕殺人演唱會 Mirror lives matter」的紙牌在紅館外抗議，要求主辦單位關注安全問題。

7月27日更有網民發起「關注MIRROR演唱會安全問題」聯署，並撰文指「排練時間不足，各機關的安全性亦成疑，演出人員之安全並未得到保障」，要求主辦單位在未能提供適當安全措施前，考慮暫停使用非必要之機關或升降台。有不少「鏡粉」更由期待Good Show到要求Safe show，坦言希望所有表演者平平安安。直至今日（29日）已有約13000人聯署。

大型顯示屏幕墮下壓傷兩人 演唱會被迫腰斬



昨晚（28日）第四場演唱會進行期間發生大型意外，一個懸吊的大型顯示屏幕突然墮下壓中兩名舞蹈員，二人事後由救護車送往伊利沙伯醫院治理。被擊中傷者頭部受傷，後腦亦有傷勢，脊椎及盆骨受傷，另一名傷者則盆骨骨折或脊椎受傷。事發後Mirror經理人黃慧君（花姐）登上台，宣布演唱會發生大型意外，呼籲觀眾有秩序離場，並鞠躬向觀眾道歉，有觀眾報以掌聲，惟亦有觀眾不滿並激動向花姐叫罵。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄午夜亦發聲明稱，非常關注事件，並對傷者表示慰問。他已要求康文署成立一個由助理署長統籌的小組，聯同勞工處等調查意外成因及跟進事件，而政府亦已要求演唱會暫停舉行。