MIRROR演唱會｜主辦方稱聯絡所有單位調查　如涉不當行為會報警

昨晚（7月28日）第四場「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」紅館演唱會一個懸吊的大型顯示屏幕突然墮下，壓傷兩名舞蹈員，二人事後由救護車送往伊利沙伯醫院治理。意外令全城震驚，政府指示演唱會暫停舉行，直至舞台結構證實安全。

主辦單位MakerVille今（29日）早再發出聲明，表示已聯絡公司內外所有有關單位進行徹底調查，包括事故發生原因及是否涉及人為疏忽。如發現當中有可疑之處或涉及不當行為，會立刻報警處理。



主辦單位聲明全文：

對於昨晚（7月28日）發生的事故，令到兩名表現者受傷，我們感到非常難過。大會已主動聯絡公司內外所有有關單位進行徹底調查。調查方向包括事故發生原因及是否涉及人為疏忽。為能夠作出最全面的檢討，我們已安排與不同單位會面，包括公司內部和演唱會製作總承辦商藝能工程及其次承辦商，包括協興隆舞台工程及菱藝廣告製作等等。

對於兩名表演者受傷，我們再次致以深切慰問及抱歉，並會盡力為他們及其家屬提供適切的支援。

我們會於今日上午聯同政府相關部門，以及總承辦商及其次承辦商開會，以對今次事故起因作出徹查。若發現當中有可疑之處，或有任何人／單位涉及不當行為，我們會立刻報警處理。

大會主辦單位大國文化及MakerVille