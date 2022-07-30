中環酒店誤殺案｜房內檢獲懷疑毒品　警利東邨再拘44歲男

中環今日（30日）凌晨發生謀殺案，40歲本地男子倒斃荷李活道一間酒店房間浴室內，雙腳被床單綑綁。事發時兩名與死者同房的住客提早離開，職員發現後提醒他們須辦理退房手續，其中一人匆匆離去，另一名38歲美國籍男子向職員坦承有人在房內暈倒，因而揭發命案。警方調查後不排除命案涉及性虐行為，即場拘捕美籍男，並追尋另一名涉案男子下落。消息指，警方已於利東邨拘捕另一名懷疑涉案的44歲男子。



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事發於今日（30日）凌晨約1時30分，警方接獲報案，指一名男子在荷里活道53至55號一間酒店內昏迷。救護員到場後證實死者已經死亡。現場消息指，死者為姓陳（40歲）本地男子，身材中待。案件現列作誤殺案，交由中區警區重案組調查。

消息稱，前日（28日）晚上約9時，死者偕該名38歲美籍漢及另一名本地男子，一同租住上址酒店，並由美籍漢負責登記入住，其後再續租，原定至今日中午才退房。惟當日凌晨時份，美籍漢與該名本地男子先後離開，酒店職員提醒他們要辦理退房手續，本地男匆匆離開，而美籍漢則向職員透露死者在房間內昏迷。警方進行調查後，發現死者雙腳被床單綑綁，並在房內檢獲思疑毒品。38歲美籍漢Saromines持香港身份證，他被當場拘捕，警方其後亦於利東邨拘捕另一姓廖（44歲）本地男子，現已被扣留調查。