九巴兩男疑為女互毆　女事主勸交無果　怒極大嗌分手﹕我走喇！

網上今日（2日）流傳一段打架影片，未有交代事發的時間，惟可見一輛懷疑是75X路線的九巴停泊在聯合道近樂富邨樂泰樓對開，下一站為嘉福苑，事發位於巴士低層近梯間，有兩名男子扭打，身穿藍色上衣的男子連環出拳至少9次，擊打黑衣男的頭部，以致其一度腳軟險跌倒。黑衣男苦苦支撐，但再遭對方用手臂壓頸，他嘗試反抗，並將藍衣男推至車頭。其時，一名白衣女子在旁尖叫連連，嘗試勸喻兩人停止打鬥，「冷靜啲呀，唔好再打架啦，我唔該呀！」，更曾稱﹕「你打我啦好冇呀？」

兩男糾纏期間，藍衣男疑為女事主出頭，質問稱﹕「你飲醉酒搞到個女仔要咁對你?」黑衣男被指斥後心生不忿，以粗言穢語罵回對方。兩人之後未肯放手，不斷互相挑釁﹕「咩呀？」、「咩呀？」白衣女拉扯兩男的手嘗試分開他們，語帶哽咽稱﹕「我求下你兩個啦！」黑衣男向她喝斥一句「行開」後，白衣女激動怒罵﹕「你可唔可以放手呀！你唔放手我同你分手呀！」、「我數三聲，你唔放手！」但他未有理會，最終白衣女拋下一句﹕「我走喇！你唔走我走呀！我好辛苦呀！」兩男眼見女主角離開，才無奈放手，一臉尷尬地「你眼望我眼」。



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