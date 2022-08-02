天眼直擊｜筲箕灣三刀手光天化日當街斬人　14K竹館老闆身中多刀

筲箕灣在光天化日下發生斬人血案，有閉路電視直擊整個施襲過程。一名黑社會「14K」的麻雀館合夥人，今午（2日）乘平治房車在麻雀館附近一條無名路下車，突然有私家車從後駛至，3名刀手下車並狂斬10多下，事主曾以雪糕筒反抗，可惜最終不敵跌在地上捱斬。而平治車上另一男乘客立即縮回車內，司機亦逃離現場，兩人倖免於難。刀手逞兇後登車逃去，而傷者幸沒受重傷，僅手、背中刀流血，自行站起並入麻雀館求助。警方初步列作傷人案處理，不排除事件涉及利益糾紛。



▼天眼直擊斬人全經過▼



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今日（2日）下午3時許，一輛黑色平治房車駛入耀興道近康華大廈一段小路後停車，司機及鄰座一名禿頭的男乘客先行下車，走至左後座打開車門，疑準備迎接一名男乘客下車，兩人當時已甚有警覺性，不時左顧右盼，而後座男乘客見四周沒有異樣亦下車。



沒料到，適時一輛凌志私家車突然從後方高速駛至，車上3名全黑衣打扮的男子跳下車後，手持懷疑利刀追斬3人。後座男乘客嚇至縮回車廂及關上車門，男司機亦急步逃走，幸避過一劫，惟禿頭乘客被一排電單車攔住去路，無路可逃下，曾擸起路邊一個俗稱「雪糕筒」的膠桶擋刀，但最終不敵跌倒在地上，遭3名刀手亂刀狂斬10多下，而刀手逞兇後登上接應車輛逃去。至於捱斬禿頭乘客事後竟似沒甚大礙，安然站起及走向司機身處的位置，惟片段仍可見到他手部及背部受傷流血。



現場消息稱，59歲姓黃傷者有黑社會背景14K背景，他為一間麻雀館合夥人，警方相信案件涉及利益糾紛。

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事發後警方封鎖現場，有大批探員在場調查。現場消息指，遇襲傷者事後經後巷走入附近一間麻雀館求救，有人立即替其包紥。而涉事的平治房車則已後駛離現場，停泊在附近的天悅廣場停車場，探員亦在停車場查看閉路電視及搜證。

警方表示，於下午3時21分接獲報案，指一名姓黃（59歲）男子於耀興道一間麻雀館對開一條無名路，遭刀手懷疑用刀襲擊，原因不明。導致手、背受傷，他清醒由救護車送往東區醫院治理。案件列傷人，交由東區警區反三合會行動組跟進。