新界貨櫃場變私煙倉　海關檢$1.6億貨拘兩男

香港海關稅收罪案調查科人員於上月23日至26日期間，在粉嶺、元朗、青衣及屯門進行反私煙行動，偵破3宗大型走私香煙案件。行動中，海闗人員在6個貨櫃內檢獲5,700萬支未完稅香煙，市值超過1.6億元，應課稅值約1.1億元，並拘捕2名涉案男子。



今年7月23日中午，海關人員突擊搜查一個位於粉嶺坪輋的鐵皮場，並在場內一個40呎貨櫃內檢獲1,100萬支未完稅香煙，拘捕一名35歲報稱無業的男子。海關經跟進調查後，分別於7月25日上午，以及7月26日下午，再突擊搜查一個位於元朗新田的貨櫃場、兩個位於青衣青鴻路的停車場，以及一個位於屯門屯義街的停車場，並分別在5個貨櫃內檢獲約4,600萬未完稅香煙，拘捕一名36歲報稱從事運輸業的男子。

海關檢獲5,700萬支未完稅香煙，市值超過1.6億元(馮國良攝)

調查發現，私煙集團利用偏遠及隱蔽的鐵皮場、貨櫃場或停泊了大量貨櫃重型車的停車場，收藏私煙，企圖逃避海關人員偵查。另外私煙集團為分散風險，將收藏大量私煙的貨櫃分別存放在全港各區不同位置及地方。由於今次案中檢獲的私煙數量眾多，且涉及多種本地不常見的香煙牌子，海關相信涉案大批私煙除了供應本地市場，亦會稍後經重新包裝後，透過水路或空運方式轉口至其他海外地方。

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海關初步評估相信，涉案該批私煙，三成會轉口往外地，當中主要目的地市場是東南亞地區，海關將繼續調查涉案該批私煙的來源及去向。由於此案與海關於7月初破獲的另一宗7,800萬支私煙案件，犯案手法非常相似，海關將調查兩案有否關連。

根據海關數字，今年至今共檢獲3.34億支未完稅香煙，市值約9.23億元，應課稅值約6.36億元；較去年同期檢獲2.44億支，上升37%。海關強調會繼續加強從源頭堵截，並針對貯存及分鎖販賣，打擊私煙犯罪活動。