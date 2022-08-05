17歲少女交友軟件「Omi」遇色狼　酒店房間強遭狼吻

銅鑼灣酒店非禮案內情曝光，23歲被捕男子與17歲少女本來素未謀面，昨（4日）透過交友Apps「Omi」初次認識，晚上即相約在SOGO附近一間餐廳晚膳，男方意猶未盡，邀請少女到摩理臣山道一酒店闢室詳談，不久即撕開假面具露出狼相，少女慘遭強吻及被推跌受傷。



初次見面即圖謀不軌的男子姓曾（23歲），涉嫌普通襲擊及非禮罪被捕。據了解，曾男昨與17歲少女在近年人氣交友Apps「Omi」相約，當晚在SOGO附近一間餐廳用膳，用餐後曾男主動邀請少女往酒店聊天及飲酒，少女應允，至晚上10時許，兩人登記酒店房間手續後上房。

當時兩人坐在床邊聊天，曾男開始有所行動，試圖親吻少女，女方拒絕，曾男卻步步進逼，強吻其頸脖，少女奮力反抗，但被粗暴推向窗前，後腦撼到硬物劇痛，但有人沒憐香惜玉，捉住少女的頸部企圖霸王硬上，混亂間少女從床上跌落地上。

其後，兩人一攻一守相持不下，紛紛致電朋友到場，曾男找來兩名男友人，少女則找來一名男友人，最終她決定報警求助，警方到場調查，將曾男拘捕，少女由救護車送院治理。

「Omi」男用戶多專業人士

由中國開發的交友軟體「Omi」，號稱是「最高顏值的交友軟體」，官方審核機制會過濾不真實的帳戶，例如照片沒露臉等，聽說Omi這款交友軟體的男用戶質素頗高，不少是專業人士，近年越來越多年輕人使用。