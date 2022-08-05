黃色暴雨警告下　西貢浪茄七旬翁游船河暢泳遇溺亡

黃色暴雨警告信號下，西貢浪茄一名老翁遇溺昏迷。今（5日）午2時3分，警方接獲一名女子報案指，其謝（71歲）父親於西貢浪茄泳灘遇溺，被救起時已不省人事。救援人員接報到場，飛行服務隊直升機到場，救援人員為男事主搶救，惜至下午3時21分證實不治，警方正調查意外原因。據了解，事發時事主與親友一行約20人，在浪茄對開游船河，並從船上游水往浪茄，詎料途中遇溺，有人見狀將他救起及送到浪茄泳灘，惟當時他已昏迷不醒。



根據香港天文台資料，今日下午2時2分的天氣報告顯示，黃色暴雨警告信號正生效，雷暴警告亦生效，有效時間至8月5日下午4時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

天文台於下午1時5分發黃色暴雨警告信號

香港天文台在下午1時5分，發出有關黃色暴雨警告信號的特別報告，表示香港廣泛地區已錄得，或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。