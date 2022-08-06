警觀塘搗破工廈無牌酒吧　檢值2.6萬元酒類飲品拘13人

東九龍總區反三合會行動組聯同機動部隊人員，根據線報及經深入調查後，今日（6日）凌晨約2時展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查觀塘觀塘道448-458號一個工業大廈單位，搗破一間無牌酒吧。行動中，一名19歲姓曾本地酒吧男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。



另外，單位內8男4女，年齡介乎14至29歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員共檢獲179罐啤酒及49支烈酒，總值約26000元。所有被捕人現正被扣留調查。

警方強調，「無牌售賣酒類飲品」屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年；而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2000元，呼籲市民切勿以身試法。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。