屯門謀殺案｜腦出血運輸工腦幹死亡　拔喉離世　父盼警緝兇還公道

屯門青菱徑上周六（6日）凌晨發生嚴重傷人案，頭部遇襲重創命危的22歲姓梁男子「阿佳」，多日與死神拔河，終因腦幹死亡，今日（8日）在親友陪伴下拔喉去世。梁父喪子悲痛，指兒子生性孝順，當時他因生日與友人聚餐慶生，其間「勸交」遇襲重傷。他希望警方盡快破案，將兇徒繩之於法。警方將案件改列作謀殺案，稍後會交代案件詳情，據悉，警方至今共拘捕2人，包括當日「吹雞」施襲者。



阿佳父親希望警方早日緝拿犯人歸案。

梁父只得阿佳一個兒子，阿佳為人孝順，過年過節會給錢孝敬父母及爺爺，從來不會惹事生非，對人尊重，他坦言兒子遇襲受傷：「非常難過，接受唔到件事」，他指警方已翻看現場天眼，事發時阿佳在勸交，見到有人跌倒，他走去扶起，不料遭人從後襲擊。梁父表示，希望警方還兒子一個公道，盡快破案，「香港係法治之區，呢個社會冇理由咁亂，出咗事係咪要破案？」

傷者的女友（左）及友人連日到醫院探望。

阿佳任職運輸工人，上周五（5日）剛過22歲生日，翌日即遇襲昏迷，上周六（6日）凌晨2時許，阿佳與姓張（39歲）男子、姓趙（41歲）食肆男職員及一名被通緝疑兇在青菱徑6號富麗大廈地下一食肆飲酒聊天，其間爭吵起來，該男子拂袖而去，召來7名大漢找晦氣。阿佳與兩友人遭圍毆，有人執起雨傘及街上廣告牌施襲，阿佳寡不敵眾，頭部重創昏迷倒地，兇徒得手後鳥獸散，救護員趕抵將阿佳緊急送院，證實頭部被硬物擊中，出現腦出血，性命垂危，情況極不樂觀，最終因腦幹死亡，拔喉離世。