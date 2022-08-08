屯門謀殺案｜壽星仔疑做「和事佬」送命　食肆職員﹕佢唔會得罪人

22歲青年梁永佳上周六（6日）凌晨於屯門青菱徑食肆慶祝生日，慘變成死亡約會，遭拳毆頭部致昏迷，至今日（8日）腦幹死亡，拔喉離世。據涉事食肆職員透露，阿佳當晚不勝酒力，提早離席回家休息，後來收到友人致電求助，指同枱食客起衝突，著他下樓做「和事佬」，結果他勸交時被毆打喪命。職員指阿佳是食肆熟客，樂於助人，經常幫忙搬搬抬抬，故視他如「兄弟」，對他離世感痛心及惋惜，「好人一個嚟，冇諗過佢咁早就...」，盼警方盡早將其餘疑兇緝拿歸案。



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據了解，阿佳於上周五（5日）過生日，故當晚相約7名友人到屯門青菱徑海興廚房慶生。食肆職員透露，阿佳每周光顧數次，與所有職員熟稔，當晚他亦有向阿佳道賀。後來阿佳飲至醉醺醺，便先行回家。至6日凌晨2時許，其餘同枱友人疑因男女關係問題起爭執，一名17歲少年遭到掌摑，憤而「吹雞」拖馬。當時身在家中的阿佳，接獲電話通知著他下樓做「和事佬」，阿佳聞訊趕抵，惟在勸交期間被人拳打頭部，重傷昏迷。

食肆職員續指，阿佳經常幫餐廳搬搬抬抬，為人善良，故大家都視他為「好兄弟」，事發當日亦不是阿佳挑起事端，卻無故受牽連，直言事件不幸，「好人一個嚟，冇諗過佢咁早就......」、「佳仔一定唔會得罪人」。阿佳不幸身故，職員們均傷心不已，希望警方早日拘捕在逃人士，「一定要捉到佢哋，唔可以畀佢哋猖狂！」

附近一間食肆姓韓負責人亦指阿佳是熟客，「經常嚟幫襯，循規蹈矩，次次都係食個樣嘢」，故對他甚有印象。食肆的閉路電視拍下襲擊經過，可見阿佳連中6拳後跌跪在地上，繼而攤軟倒地，救護員到場須立即替其做心外壓急救。他續指，青菱徑過往時有黑社會流連，近年治安已有所改善，沒料到會發生嚴重案件，希望警方捉拿疑兇。

據了解，17歲少年「吹雞」施襲的目標並非死者，而是另外兩名分別39歲及41歲的男傷者。屯門警區助理指揮官（刑事）警司莊成逸今日交代案情時表示，案件列作謀殺及傷人案，交由屯門警區反黑組跟進。警方呼籲市民就案件提供資料，屯門警區反黑組電話為6148 1800。莊又指出，今次案件對死者家人及朋友造成傷害及影響，警方已聯絡社署會提供適切支援予受影響人士。而警方對暴力罪行零容忍，警方會果斷執法。