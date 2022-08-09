有片｜尖沙咀兩男遭20煞圍毆　蜷伏倒地慘爆缸　目擊者﹕打好耐！

尖沙咀周日凌晨（7日）發生街頭毆鬥事件，約廿人拳打腳踢及擸架生圍毆兩男，傷者蜷伏倒地無力反抗。網上近日流傳數段影片，可見在尖沙咀金巴利道一間食肆對開，有近20名壯漢圍毆兩男，不僅拳打腳踢，取起木棍、膠凳等物品多次擊打頭部及上身，兩男雙手護頭，但寡不敵眾，最終只能蜷伏在地上捱打，群煞逞兇後疑一度散去，但未幾再折返繼續施襲。有目擊事件的的士司機連呼﹕「嘩！打咗好耐呀！打到爆晒缸呀！跌晒落地下。」、「尖沙咀三角公廁又打！」



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網上影片可見，事發食肆位於金巴利道85號地下，當時燈火通明，附近路邊停泊不少的士，有司機在車內候客，時有途人行經上址，相信有不少人目擊毆鬥經過。兩名被毆打的男子跌坐在食肆門外行人路，遭近廿名惡煞圍毆。他們手口並用，又罵又打，有人拿起膠凳、木棍充作武器，用力猛擊事主的頭部，木棍更斷成兩截，亦有人狂用腳踩踏背部。兩人無力還擊，雙手抱頭挨揍，後來更被打至蜷伏在地上，但施襲者下手毫不留情，現場不斷傳出硬物擊打的「呯呯」巨響。當時有目擊的司機在車內大叫﹕「嘩！打咗好耐呀！打到爆晒缸呀！跌晒落地下。」

另一影片可見，群煞疑一度離開，後來折返現場。目擊司機連稱﹕「啊！又嚟又嚟！又擸嘢！又打」。兩男站在食肆門口被推撞，其中一人被推跌在馬路中心後，再遭十多人包圍施襲；另一男雖然只有一名對手，但對方手持木棍連環擊打，他最終亦不敵跌倒在地上。群煞逞兇後大叫「走啦！」、「打完就走啦」，然後施施然離去。而遇襲男子遭打至周身損傷，一直坐在地上。其間，目擊司機旁述整個過程﹕「尖沙咀三角公廁又打！」、「爆晒缸！打到爆晒缸呀！」

據了解，事發於周日（7日）凌晨4時許，當時有司機目擊事件及報警求助，指有20多人持棍狀物打架。警方接報到場後，只發現3名男子，其中一名姓文（38歲）男子受傷，惟他聲稱飲醉酒跌倒，導致額頭受傷，毋須送院，另外兩名分別29歲及39歲男子將他扶起，由兩人陪同離開。案件初步列作醉酒人發現處理。