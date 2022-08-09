國安處拘4公務員　包括「公務員Secrets」2管理員　群組疑關閉

警方國安處今日拘捕4名男子，其中2人為社交平台群組管理員，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪，另外2男涉嫌「詐騙」。消息指，被捕4人為公務員，其中兩名被捕的群組管理員分別任職民政事務總署文員及政府資訊科技總監辦公室系統分析主任，他們管理的群組為「公務員Secrets」，過往多次揭露政府內部消息。另外2名涉嫌「詐騙」被捕男子則為消防處救護員。



國安處今日（9日）上午採取執法行動，拘捕2名年齡分別28及29歲男子，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第九和十條「作出具煽動意圖的作為」罪。據了解，2人為「公務員Secrets」的管理員，分別任職民政事務總署文員及政府資訊科技總監辦公室系統分析主任。該社交平台群組曾多次發布具引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意的煽動意圖帖文。

警曾搜多間消防局 2被捕救護員疑偽造文書

警方同時就若干「公務員Secrets」的煽動貼文向5名男子作出調查，他們年齡介乎28至38歲，據悉同為消防處救護員，警方曾派員到多間消防局進行調查。及後警方以「詐騙」罪名拘捕當中2名男子，有指他們曾偽造文書。被捕人士現獲准保釋候查。 案件仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。

記者於社交平台搜索公務員secrets，發現一個於2014年建立的專頁，早於2018年宣布停止運作，發文指不會另開新專頁，將來所有相似專頁亦該專頁無關。而另一個近期仍在使用、被指是公務員secrets第二代的群組則懷疑已關閉，搜索時顯示「目前無法查看此內容」。