木蘭風球｜鯉魚門三家村預早防洪　老村民徹夜未眠：要睇住個風

三號強風信號現正生效，天文台表示「木蘭」中心附近的烈風範圍較小，並與香港保持一定距離，三號強風信號會至少維持至中午。雖然「木蘭」風勢未有預期中強勁，但曾受「天鴿」和「山竹」嚴重影響的鯉魚門三家村村民，卻早已裝防水閘、堆沙包，做好一切防洪準備。幸好今次「木蘭」未有引致海水倒灌，有老村民向記者表示，「山竹」襲港時家中水浸，因受過教訓，故昨晚也沒睡覺，「要睇住個風」。



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今早《香港01》記者到鯉魚門三家村及海邊視察，發現風勢不強，海面平靜，沒有湧起白頭浪。附近大多數海鮮酒家仍未營業，但店舖及民居早已擺放了水閘防洪，又堆放了沙包以備不時之需。公共地方設有一個備用沙包提取點，有十多個沙包供村民取用。



有村民表示，昨日（9日）上午已有政府人員來添加繩索，預備水浸時可讓村民可捉住繩索行出村，村民形容「木蘭」較弱，店舖沒有水浸，「係大風啲，唔算好勁」，更指：「攞咗沙包但都唔使用。」

住在鯉魚門村已70多年的葉婆婆，現時賣海鮮前鋪後居，葉婆婆亦指今次風勢不強，不過曾經歷過「山竹」襲港導致家中水浸，所以她昨晚也沒有睡覺，「要睇住個風」。幸好今次屋內沒有入水，放係家內備用的沙包無用武之地，惟她指水位最高時，屋後露天位置亦浸到小腿一半的位置。