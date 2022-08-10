4警涉與15歲女生非法性交案　其中3人被起訴周四提堂

4名軍裝男警員分別透過交友app認識一名15女學生後，涉嫌與女童性交及猥褻女童，於今年3月被捕。警方經調查及徵詢法律意見後，已控告其中3人有關罪名，案件將於周四（11日）上午在沙田裁判法院提堂。至於另一名涉案警員則獲無條件釋放，但會繼續被停職以接受警方的內部紀律覆檢。



案中4名軍裝警員年齡介乎26至27歲，分別隸屬荃灣警署及觀塘警署，他們於今年3月15日被捕，涉嫌與一名於案發時15歲的女童發生性行為，其中一名被捕人亦涉嫌非禮，另外一名被捕人則同時涉嫌刑事恐嚇。案中受害的15歲中學女生，於去年年尾透過社交應用程式「Heymandi—匿名交友」，在不同時段先後認識4名被捕人，並與其中幾人發生性行為。4名涉案警員被捕後已遭停職候查。

警方經調查及徵詢法律意見後，決定起訴其中3人。其中一名27歲被捕男子，已被控兩項「向年齡在十六歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為」罪、一項「煽惑年齡在十六歲以下的兒童與他或向他作出嚴重猥褻作為」罪及一項「與年齡在十六歲以下的兒童非法性交」罪。一名26歲被捕男子，已被控一項「企圖與年齡在十六歲以下的兒童非法性交」罪及一項「製作兒童色情物品」罪。

另一名26歲被捕男子，已被控兩項「向年齡在十六歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為」罪、一項「與年齡在十六歲以下的兒童非法性交」罪及一項「製作兒童色情物品」罪。案件將於明日上午在沙田裁判法院提堂。

至於案中另一名27歲被捕男子，經過調查及徵詢法律意見後，已獲無條件釋放，但警方指他將會繼續被停職，以接受警方的內部紀律覆檢。警方強調，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。