將藍隧道石屎墜壓工作台1人危殆　署方要求承建商交調查報告

將軍澳—藍田隧道（將藍隧道）藍田交匯處工業意外，3名工人在約7米高的工作台進行隧道天橋工程時，突然有一塊約5米長、3米高用作接駁天橋的石屎突然墮下壓毀平台，工人連人帶台墮下受傷，其中一名43歲姓李男子留醫一日，今日（11日）仍然情況危殆。土木工程拓展署回覆查詢時指，已要求承建商禮頓及中國建築盡快提交意外調查報告，並會根據有關法例協助工人處理賠償事宜。



+ 4

事發於昨日（10日）下午3時許，將軍澳—藍田隧道工地3名工人在工作平台進行興建天橋工程時，用作接駛天橋的石屎組件突然墜下，壓毀工作平台。3名工人自平台墮下受傷，被送往伊利沙伯醫院救治，其中一人情況危殆。

土木工程拓展署回覆傳媒查詢時表示，昨日下午約3時，在將軍澳 - 藍田隧道建造工程的藍田交匯處工地內，發生了一宗工業意外，涉及建造橋樑的臨時支架，導致3名工人受傷，分別是工程人員、測量人員以及裝配工人。傷者已送往伊利沙伯醫院治療。涉事工程由土木工程拓展署推展，承建商為禮頓—中國建築聯營。

意外原因正在調查中，本署已要求承建商盡快提交意外調查報告。本署一直非常注重工地安全，工程團隊除頻密巡查外，亦不時突擊檢查施工情況，嚴格要求承建商落實各項安全措施。本署正密切跟進事件，並對受傷工人及其親屬致以深切慰問，亦會根據有關法例適切地協助工人處理賠償事宜。

43歲男工胸口肋骨及盆骨骨裂

受傷的3名男工友，包括30歲姓黃及43歲姓李本地工人，以及67歲尼泊爾籍工人。其中李傷勢較重，胸口肋骨及盆骨骨裂，留醫1日情況仍然危殆；另外黃腳部受傷，尼泊爾籍工人則頭和腳受傷，兩人目前情況嚴重。

現場消息稱，當時地盤正進行隧道天橋工程，其間工作台突然倒塌，結果3名工人由工作台墮下。警方在場調查後，相信涉事的3名工人當時在約7米高的工作台進行隧道管道接駁工作，其間一塊約5米長、3米高的石屎墮下至該平台，導致該平台倒塌，3人連人帶台墮下受傷。案件列工業意外。

將藍隧道地盤於2020年3月曾發生奪命工業意外，37歲姓黎男吊運工人遭一塊約17米長及1.3米闊的「工字鐵」擊中昏迷，送院後證實不治。