「老雀爆竊團」盜珠寶店百萬首飾　警方閃電破案拉5名年長男女

將軍澳厚德邨TKO Gateway商場一間珠寶店於昨日（10日）凌晨4時許三號風球下，遭賊入撬開捲閘潛入爆竊，偷走總值約106萬元的金器及珠寶首飾。警方經深入調查後，發現爆竊集團是由一班年長男女組成，於同日拘捕該「老雀爆竊團」5名男女成員，起回約70萬失物，並正繼續追查其他失物的去向。



被捕5人包括3男2女（介乎54至69歲），分別報稱任職清潔工及無業。涉案遇竊的珠寶店位於TKO Gateway商場一樓，案發時正懸掛三號風球，雖然商場於凌晨已停止營業，但設有24小時通道方便居民途經通道出入。警方調查顯示，涉案賊人乘打風期間犯案，他們熟悉商場環境進入及離開，並安排車輛逃走，犯案計劃經過精密部署。

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東九龍總區重案組總督察郭靜怡與重案組高級督察甄皓妍，於今日（11日）下午交代案件，指昨日凌晨約4時15分，涉事珠寶店的防盜警鐘起，商場保安到場檢查，發現珠寶店遭賊人爆竊遂報警。警方趕到時賊人已經逃去，但珠寶店捲閘半掩，店內飾櫃被撬開並有搜掠痕迹，經負責人點算後，約有119件金器、玉石及寶石等首飾被偷去，合共損失約106萬元。東九龍總區重案組接手調查案件。

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2分鐘犯案偷106萬元金器首飾

警方翻查閉路電視作深入調查，並經情報分析，隨即於同日下午分別在尖沙咀、油麻地及屯門區拘捕3男2女，罪名為「入屋犯法」罪。警員搜查期間，在被捕人身上及住所起回大部分失去的首飾，並檢獲部分衣物。另外，警方亦於同日下午在葵涌區尋獲賊人逃走時所使用的車輛。

案發現場的商場四通八達，後門及前門並沒上鎖，但商場正門設保安室，有24小時保安當值。警方相信賊人乘保安短暫離開保安室，迅速由後樓梯進入商場前往珠寶店，用工具撬開捲閘潛入店舖爆竊。賊人進入珠寶店犯案時間只有2分鐘，其間用工具撬開飾櫃，沒有打爆飾玻璃，瞬間掠走金器飾物後逃去。警方暫時起回87件失物，正繼續追查案件，不排險有更多人被捕。