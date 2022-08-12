馬鞍山Tesla司機逆線撞的士涉酒駕被捕　受傷的士司機為「神仙B」

馬鞍山今晚（12日）發生醉駕交通意外。一輛Tesla私家車沿西沙路，駛至井頭村對開時，突然逆線迎頭撞向對面線的士。意外後，的士姓蔡（58歲）男司機胸痛，所幸並無大礙，被送往威爾斯親王醫院治理。警方則為姓溫（47歲）Tesla男司機進行酒精呼氣測試，結果證實超標，以涉嫌「酒後駕駛」將他拘捕，並將他帶返馬鞍山警署，他已獲准保釋候查，須於月上旬向警方報到。



據了解，駕駛的士蔡姓司機，是電影《三五成群》中飾演「神仙B」的蔡堅成，蔡本身是動作替身演員，因「神仙B」一角廣為人知。Youtuber「希比」亦在facebook指，事件中受傷的58歲的士司機，正是「神仙B」。希比又引述蔡堅成指，車禍後Tesla司機曾提出賠償了事，惟蔡堅持報警處理，又指自己肋骨被撞到，右手麻痹及感到痛楚，要留院作詳細檢查。

電影中「神仙B」是屋邨黑幫頭目，因被「大王」踢波省中而發難，連番侮辱「大王」，令其性格更走向極端，深信用暴力及招攬更多手下就可解決問題。「神仙B」與「大王」的對話隨後成為網路潮語，「俊？邊X度俊呀？」，令一眾叫「阿俊」的人變成笑話。蔡堅成接受傳媒訪問時透露，當年拍攝時自行加上粗口，令角色更入型入格。由於近年電影幕後工作減少，蔡於數年前已開始轉型做的士司機，但閒時仍會在幕前客串。