大角咀謀殺案｜男嬰有多處瘀痕灼傷　生母上月底交被捕夫婦托管

大角咀一名男嬰離奇死亡。今日（13日）凌晨近2時，博文街21號富貴大廈西座一男子報案，指一名年約3個月大的男嬰陷入昏迷，送院後證實死亡。法醫檢驗發現男嬰右額角有瘀傷，左前臂、左小腿、右大腿及右腳背亦有灼傷痕跡，認為傷勢可疑。警方隨後接手調查，拘捕35歲姓葉男報案人及其24歲姓林妻子，二人涉嫌「謀殺」。

警方調查發現男嬰的生母因經濟問題，上月底將嬰兒交予被捕夫婦照顧。生母與女被捕人為朋友關係，二人相識數年。警方現循「謀殺」、「疏忽照顧兒童」及「虐待兒童」三個方調查。被捕夫婦亦育有一名9個月大男嬰，但未見有處理不善或受傷。



旺角警區助理指揮官（刑事）署理警司趙炳輝（中）交代案情。（翁鈺輝攝）

男嬰身上多處瘀傷灼傷 均屬新傷痕

旺角警區助理指揮官（刑事）署理警司趙炳輝指，今日凌晨1時54分，一名男子報警指一名3個月大的男嬰暈倒，救護員到場將男嬰送往廣華醫院搶救，惟於凌晨3時08分證實死亡。法醫經初步檢驗，發現男嬰右額角、近眼角位置有4處瘀傷，大約1厘米；左前臂、左小腿、右大腿及右腳背亦發現灼傷，範圍大約1至8厘米，均屬新傷痕。法醫認為傷痕可疑，惟未能確認死因，仍有待進一步解剖。

男嬰身上水泡或由熱水或發熱電器所致

趙炳輝續指，經法醫初步檢驗，暫未確定男嬰身上灼傷傷痕是由何物造成，但初步可見其身上出現水泡，相信不是煙頭造成，有機會是由熱水或發熱電器所致。警方在單位內檢走包括照顧男嬰的工具、其衣物及發熱的家居用品等證物作進一步調查。

涉事單位約150呎大 較為凌亂

警方調查發現，男嬰的生母因經濟問題，上月尾將男嬰交予被捕夫婦托管，而生母與女被捕人為朋友關係，相識數年。趙炳輝指，警方已聯絡生母。而被捕男子從事物流，女子則無業，二人在涉事單位居住約2年，趙形容單位約150呎大，較為凌亂。

被捕夫婦育有9個月大男嬰 未有處理不善或受傷

由於事發時只有被捕夫婦在單位內，警方遂以謀殺罪拘捕二人，現正被扣留調查。被捕夫婦的精神紀錄及狀態仍調查中。趙指，被捕夫婦的謀殺動機、男嬰兒傷勢是否二人造成仍在調查中。警方指案件會循「謀殺」、「疏忽照顧兒童」及「虐待兒童」三個方調查。另外，被捕夫婦育有一名9個月大男嬰，但未見有處理不善或受傷。

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事發於今日凌晨約1時54分，警方接獲博文街21號富貴大廈西座一名男子報案，指一名年約3個月大的男嬰，在單位內不省人事。救護員接報到場，將男嬰送往廣華醫院搶救，惟他當時已奄奄一息，及至凌晨3時08分終告不治。醫護發現男嬰身上傷痕纍纍，滿佈紅印及水泡等，認為事件有可疑。旺角警區重案情接手調查，其後拘捕一男一女，涉嫌謀殺。

據悉，該男嬰被家人託付女報案人照顧，女報案人與丈夫亦育有一名嬰兒，一家三口居住富貴大廈西座一單位。鄰居透露，女戶主一家搬住上址僅數個月，偶然聽到嬰兒哭喊聲，昨（12日）日見到女戶主推著手推車，帶著嬰兒回家，但是否就是案中男嬰則不得而知。