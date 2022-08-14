香港海關深圳灣截貨車檢步槍、80發子彈　警元朗重案組調查

深圳灣管制站驚揭走私軍火，本港警方列作槍械及彈藥發現案，由重案組探員接手調查。消息指，昨日（13日）上午10時許，一名內地運輸公司司機將一輛貨車，交予本港一名姓楊（56歲）貨車男司機。楊駕車從內地回港，當通過香港境內的深圳灣管制站時，被香港海關人員截停查驗。關員經核對車上貨物後，發現車內有逾900件已申報食品、衣物和家具等包裹，但同時發現有45個未申報包裹，這些包裹發往美國阿拉斯加不同地點，其中3個未申報包裹內有一支懷疑步槍、一個步槍護架及多發子彈。案件現交由元朗警區重案組二隊接手調查。



案件暫無人被捕

警方表示，昨日（13日）中午接獲相關部門通知，指在深圳灣口岸一輛貨車內發現3個寄往美國的包裹，包裹內有一支懷疑槍械、一件懷疑槍械部件及80粒子彈。警員接報到場，將有關證物檢走作進一步檢驗。案件暫列「發現槍械及彈藥」，交由元朗警區重案組跟進，暫未有人被捕。

海關回覆時表示，海關一直採取多管齊下的策略和措施堵截走私活動，並與本港、內地及海外相關執法部門，以及本港快遞營運商及香港郵政保持緊密聯繫，加強情報交流及適時採取聯合行動，以打擊走私受管制物品的活動，當中包括槍械。

根據《進出口條例》，任何受管制物品必須先獲得有關當局簽發的有效牌照或許可證，方能進出口。非法把任何禁運或受管制物品，帶進或帶出香港，可遭檢控，而有關物品亦會被檢取及充公。

根據《火器及彈藥條例》，管有槍械須要持有由香港警務處所發出的有效牌照。海關人員在執行職務時如發現懷疑槍械，包括槍械組件，會通知警方跟進。