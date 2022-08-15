尖沙咀青年疑玩極限運動Parkour墮樓亡　協會﹕切勿天台玩飛躍道

尖沙咀一名17歲中五男學生於天台玩極限運動「飛躍道」時意外墮樓亡，據悉警方初步相信他在天台建築物間進行跳躍時失手墮樓。本港過往亦曾有青少年於天台玩「飛躍道」（Parkour）時，墮樓重傷命危。《香港01》向身兼特技人的香港跑酷移動藝術協會會長Daniel了解，他坦言不會建議在天台進行此類運動，因對個人技術及膽量要求高，而且風險過大。



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Daniel表示，玩Parkour要求玩家有紥實的基本功，故需要在平地進行反覆練習，確保百分之百掌握到Parkour的技術後，才可以到較高位置進行此類運動。玩家需要再三檢查障礙物的穩定性，確保落腳點穩固，例如欄杆表面不會過於平滑而失足，而且要確保鞋履底部有足夠的磨擦力。

至於在天台玩Parkour，Daniel坦言並不建議，因對身心素質要求極高。即使他從事特技人工作，在天台進行高難度動作時，亦必須要配備安全措拖，例如配戴「威也」、安全繩，甚至在現場安裝安全網等，確保不會意外傷亡。他指不少外國玩家拍攝在危險地點玩Parkour，他呼籲年輕人不要模仿，指外國玩家進行大量練習，身心質素高，意外率亦相對低。

他時有開班教授Parkour，時刻提醒學員不要獨自玩跑酷，亦切忌於天台跑跳，但承認無法阻止他人選址的自由，苦口婆心提醒玩家﹕「要對自己生命、父母負責任。」

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Parkour（中文稱為跑酷或飛躍道）於1980年代末由法國人所創，1990年代起因電影 《Yamakasi》（港譯《因咩差事跳跳跳》）而在國際間流行。此運動沒有既定規則，運動員將各種日常設施當作障礙物或輔助，在其間跑跳穿行。