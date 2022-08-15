油麻地母嬰健康院大鐵閘突塌下　女保安遭壓中　頭手受創一度昏迷

油麻地母嬰健康院有車閘塌下及壓中一名女保安，導致她嚴重受傷，現時留醫深切治療部。事發於今日（15日）下午約6時，位於油麻地欣翔道10號油麻地母嬰健康院對開，據悉，一名姓魏（43歲）女保安當時想關上一個約4.7米乘2.5米的鐵製車閘，詎料鐵閘突然塌下，她走避不及遭鐵閘壓中，現場傳出一聲巨響。女保安員動彈不得，未幾更失去知覺。附近數名保安員目擊情況，立即報警求助，並合力將鐵閘抬起，救出受傷女保安員。

救援人員到場時，女保安員恢復清醒，惟身體多處受傷，包括後腦受傷及手部骨折。她由救護車送往伊利沙伯醫院急救，現留醫深切治療部觀察。據悉，傷者情況反覆，現陷半昏迷，稍後會接受手術。現場所見，鐵閘左邊的鐵枝扭曲，旁邊有血迹，懷疑是事主被壓中時身在的位置。經警方初步調查，案件列工業意外，交由油麻地分區人員跟進調查。



工業傷亡權益會亦對事件表示關注，要求勞工處徹查意外原因，並公開調查報告，如發現有人違例，必須作出檢控。

翻查資料，過往亦曾發生鐵閘倒塌壓中人的工業意外，甚至有人因而喪命。2020年10月，九龍塘聯福道浸會大學旁的聯校運動中心，一名男職員擬將出入口的鐵閘關上時，1幅約3米闊、2米高的大閘突然倒下壓中職員，他受傷清醒送院。

2019年8月，落馬洲新田購物城發生致命工業意外，一道約6米乘2米的鐵閘倒下，並壓住一名62歲姓陳男保安，同事報警。事主昏迷被送往北區醫院後被證實死亡。

2009年5月，社會福利署轄下位於紅磡半島豪庭的庇護工場，一扇重達300磅的鐵閘突告塌下，外判清潔女工走避不及，慘遭鐵閘壓爆頭顱昏迷，送院後證實死亡。