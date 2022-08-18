土瓜灣怪漢闖私人地改喉搭棚架僭建　多個部門到場清拆

土瓜灣石塘街一條後巷10年前建起一間石屋，由於未有影響附近居民，一直相安無事。近月一名唐姓男子，自稱逆權侵佔，在後巷大興土木，既建樓梯，又封沙井渠蓋，更加改駁附近大廈水管，整條後巷佈滿工程支架，令居民不勝其擾。一旦居民採取行動阻止有人繼續僭建，對方就是使出投訴一招，令附近車房、護老院難以維生。今日（18日）屋宇署等多個部門派員到場清拆僭建物，不過地區人士認為治標不治本，預計後巷僭建會死灰復燃。



↓↓清拆前狀況↓↓



土瓜灣漆咸道北的同德大廈、馬頭圍道新樓盤傲形，以及石塘街一帶大廈之間有一處後巷，暗藏一間石屋已經至少10年。以後有人居於石屋，但後來空置，被一名附近開設工程公司的唐姓男子霸佔用來擺放架生。據九龍城區居民聯會總幹事林博所講，唐男後來變本加厲，慢慢加設一個拜神位，又架設鐵架、竹棚，建設斜坡和改喉管等。

林博指石屋業權屬於另一位街坊，但相信唐男萌生逆權侵佔想法，於是霸佔石屋又建樓梯、斜坡、拜神位和樹，亦在石塘街放置個人物品。林直言「業主怕咗佢（唐男），驚畀佢投訴要拆屋，一直畀佢欺凌。」至於現時居於石屋的外籍人士，據他所知亦無納租，唐男甚至出酬勞請該租客做工程，但街坊曾目擊唐男被叉頸追薪。

林博稱唐男也是土瓜灣街坊，更曾任晨曦樓法團主席，不過近年行為有異，在涉事後巷起棚架、鐵架半年或以上，用以發佈其裝修工程公司廣告。其他街坊多次與唐理論，反被投訴至政府，導致業主立案法團忙於四處維修。

附近車房職員張先生對唐男所作所為大表無奈，坦言會避免與其衝突，以防他動不動報警投訴。他指試過一次，唐男搭棚前叫車房移開車讓他落貨，但未幾即有警員到場抄牌；又有一次唐男工程時鑿穿水喉，導致髮型屋和老人院無水用，老人院東主大感困擾。

對於日後後續情況，林博與街坊相信唐男只會「拆完又再起拆完又再起」，因為政府執行清拆命令需要頗長時間，但唐男入紙做小型工程，甚至不待批准已直接動工。長遠出動禁制令才能制止唐男行為，但需要花費十多萬元，居民心生不忿：「點解佢做呢樣嘢，要我地出呢條數？」加上唐男已經破產，該十多萬元相信要街坊全數付出。

警方、地政總署、路政署、屋宇署及社會福利署跨部門合作，清拆後巷僭建物，但林博指出這只是「治標不治本」，日後還是靠交業主自行保障後巷衛生安全，會考慮加裝柱樑妨礙行動。

↓↓屋宇署派員清拆土瓜灣石塘街僭建物↓↓

