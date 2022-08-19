東九龍3工廈公司遭爆竊失$80萬電子零件　警拘控2男主腦

牛頭角及觀塘區工廈日前發生連環爆竊案，3間貿易公司合共損失約80萬元貨物。警方經調查後鎖定一個爆竊集團，拘捕兩名38歲及41歲懷疑男主腦，兩人已分別被檢控，警方不排除有更多人被捕。



警方於本月4日至14日接報，指3間位於牛頭角及觀塘區的工廠大廈內的貿易公司，店門遭人毀壞，總值約80萬元的電子零件及手機配件懷疑被偷去。秀茂坪警區重案組接手調查，發現案件涉及一個爆竊集團，調查後鎖定一批涉案疑犯，並在周一（15日）起一連三日進行拘捕行動，於九龍城及旺角區拘捕兩名分別38歲姓黃及41歲姓曾男子，涉嫌「爆竊」、「盜竊」、「偽造文件」、「停牌期間駕駛」及「沒有第三者保險而使用車輛」。

警方指被捕兩人相信為該爆竊集團主腦，其中黃男已被暫控「盜竊」、「入屋犯法」、「停牌期間駕駛」及「沒有第三者保險而使用車輛」罪，案件已於周三（17日）於觀塘裁判法院提堂。另外曾男亦被暫控「入屋犯法」及「偽造文件」罪，案件已於今日（19日）上午於觀塘裁判法院提堂。行動中，人員亦檢獲爆破工具、虛假車牌及一些懷疑被捕人犯案時身穿的衣物。警方指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕，亦正追查案中失物下落。

警方重申，入屋犯法罪是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，呼籲市民切勿因一時貪念，以身試法。另外市民若被兜售及販賣不明來歷的貨物，應確定貨物來源，若貨物與盜竊罪有關，買家可能會觸犯香港法例210章34條的接贓案，可被判處監禁14年。

警方同時呼籲公司負責人，切勿將大量貴重財物存放於單位或店鋪當眼位置，同時應加強門閘的防盜裝置並啟動保安系統，以免不法之徒有機可乘。另外，商廈保安或停車場職員應加緊巡查，租車公司亦需提高警覺，如發現可疑車輛或人仕，應及早通知警方。