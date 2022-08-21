女足#MeToo│香港女子足球隊助理教練涉非禮2女港腳被捕

本港球圈爆出#MeToo事件。兩名現役及退役的香港女子足球代表隊成員，報稱遭一名女足代表隊男助理教練非禮。消息指，兩名30歲及24歲受害人於數年前參加足球訓練班時結識被捕男助教，去年更受聘到被捕人所經營的運動中心工作，詎料兩人於工作期間，被男助教非禮，兩人感到受侵犯，最終於本月先後報警求助。警方經調查後，拘捕該名姓黃（39歲）男助教。足總表示非常關注事件，已暫停該教練任教任何足總的訓練班。

據悉，被捕男子為黃子偉，其運動中心位於深水埗。翻查資料，黃子偉曾為香港女子足球成人代表隊教練，在足總的網頁，仍有他與女足成員大合照，而2020鼠年賀歲盃賽事，香港女子足球隊名單中，黃亦是教練之一。黃於不少體育機構任職，致力於女子及幼兒足球發展。



警方表示，於今年8月17及19日，接獲兩名分別30歲及24歲的女子報案，指她們在2021年多次被一名認識的男足球教練非禮。據悉，兩名女受害人早於2016年至2017年，分別上足球訓練班認識。至2021年，兩人同被提供訓練班的運動中心聘請，成為職員。案發期間，兩名受害人與足球教練屬同事關係。



深水埗警區刑事調查隊第八隊人員經調查後，鎖定一名男疑犯，並於昨日（19日）於深水埗區拘捕一名39歲姓黃男子，涉嫌「非禮」。案件交由深水埗警區重案組第一隊跟進。該名被捕男子已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。

足總非常關注該案件 已暫停被捕人任教任何足總訓練班

香港足球總會回應《香港01》查詢表示，足總非常關注該案件。並透露足總較早前曾接獲一位與案件相關的女士投訴，隨即嘗試進一步了解有關詳情，而該名教練雖然有任教一些足總舉辦的訓練班，但不是足總的現職員工。

由於事件不涉及足總現職員工，亦不是發生於足總舉辦的活動，故經仔細考慮後，足總認為沒有權力介入事件。足總職員隨後亦有再向該投訴人作出解釋，並建議如事件懷疑涉及刑事成份，可考慮向平機會或報警求助。由於事件性質嚴重，足總亦取得平機會接納投訴人案件的書面確認，故已暫停該教練任教任何足總的訓練班。