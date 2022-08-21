酷熱天氣警告下　大嶼山行山男昏迷　直升機送院不治

酷熱天氣警告下，一小時內有3名行山人士不適，其中2人陷昏迷。今日（21日）下午3時11分，警方接獲一名女子報案，指一行8人在大嶼山南大嶼郊遊徑行山時，走至近伯公坳一帶，同行一名年約40歲的男子突然暈倒在地上，失去知覺，後來更沒有呼吸及脈搏。救援人員奉召趕赴現場，尋獲男事主的位置及替其急救，及後政府飛行服務隊直升機接報到場，將男事主救起並送往東區醫院搶救。男事主送院時，需使用自動心外壓機急救，惜最終證實不治。



一小時內兩行山者昏迷

下午3時45分，於西貢淡水灣亦有男子報案，指一名女子於沙灘上懷疑中暑，不省人事，救援人員到場後，以船隻將女子送往西貢公眾碼頭，再由救護車送往將軍澳醫院，送院時仍然昏迷。

而下午3時59分，警方再接獲報案，指在西貢蛇石坳有一行四人行山，其中一名女子懷疑中暑，她仍然清醒，其後由救護車送往灣仔直升機坪，再交由救護員治理。

天文台今日已發出酷熱天氣警告，呼籲市民要預防中暑，要避免長時間在戶外活動。如果要在戶外活動或工作，最好戴寬邊帽，穿淺色、寬鬆的衣服，盡量留在蔭涼的地方。要充分喝水，但避免喝含咖啡因或酒精的飲品。如有不適，要盡快看醫生。

衞生署衞生防護中心亦提醒市民特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。進行戶外活動時，應帶備並補充大量水分，以防脫水。市民應穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱；避免做劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，高溫、出汗及疲乏均會增加身體的負荷；戶外活動宜安排在早上或下午較後時間進行；若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促、神志不清等病徵，應立刻休息和求助，並盡快求醫。