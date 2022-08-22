九龍城劫案｜74歲拾荒婦身世坎坷　丈夫虐打被迫瞓街

九龍城拾荒婦被搶劫案，揭露74歲徐婆婆執紙皮維生，露宿賈炳達道公園十多年淒涼苦況，她指遭丈夫家暴，被迫流浪街頭，昨（21日）日幼子到來探她，孝敬她1.6萬元，殊料錢財露眼，轉眼泡湯，兒子離去後，她遭兩賊搶劫，雖惡賊無情，幸人間有愛，街坊紛紛伸出援手，助她燃眉之急。



徐婆婆講其坎坷身世。（蔡正邦攝）

徐婆婆是惠東人，客家話鄉音濃烈，與丈夫育有兩子一女，曾居住東頭邨及樂富邨，因難忍丈夫暴打，她離家出走，「我老公唔好，打我個頭……經常打我」，婆婆邊說邊哭泣。後來她離開家門就再沒回去，公園成為她的「安樂窩」，不再擔驚受怕。

徐婆婆早年交通意外致行動不便。（蔡正邦攝）

不良於行 仍長年自食其力

徐婆婆性格倔強，長年自食其力，曾在旺角做洗碗，早年交通意外致行動不便，出入要推手推車助行，加上患有胃炎，每月醫藥費開支約三千元，平日靠領取生果金及執拾紙皮幫補。她說:「有時（賣紙皮）幾十蚊，有時百幾蚊」。可是她個子矮細，易被人欺負，她執到的紙皮常被人搶去。

兒子剛給她1.6萬元 不足半日被搶走

她與丈夫不和，與長子關係也惡劣，她只與女兒及幼子聯絡。昨晚幼子來公園找她，並給她1.6萬元現金。徐婆婆形容：「好少畀咁多錢我」，惟她高興不足半天，這筆錢即遭無良賊人搶去。

徐婆婆要靠手車助行。（蔡正邦攝）

今日凌晨近3時，兩男騎單車駛至，初時故作與徐婆婆聊天，隨即一人箍頸掩口、另一人搶走其腰包，她未有受傷，她表示，懷疑兒子給她錢時，被賊人看到，趁機向她下手，而腰包內有除了1.6萬元現金外，還有銀包、手機、八達通及手推車鎖頭鎖匙，令到開不到手推車，無法將執到的紙皮送去賣。

徐婆婆一度望着手推車上紙皮，欲哭無淚。（蔡正邦攝）

人間有情 街坊警察施援手

徐婆婆遇劫後身無分文，她無法推手推車前往變賣紙皮換點糊口錢，只能望着手推車上的紙皮，欲哭無淚。幸好街坊及警察獲悉其苦況後，紛紛伸出援手。有街坊及警察合共捐給她數百元，有人送出食物，以暫解其燃眉之急。附近檔主也答應幫她剪開鎖頭，讓她可變賣紙皮賺點錢。