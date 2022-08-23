香港故宮文化博物館內兩度被指甲刮花牆　警列刑毀

開幕未足兩個月的香港故宮文化博物館，館內牆上被刮花。事發於今日（23日）上午9時33分，西九龍博物館道8號香港故宮文化博物館職員報案，指展館內牆上被人刮上兩處塗鴉，大小分別為1米乘1米及2米乘2米，內容是中或英文姓名，於是報警。經警方初步調查，列作刑事毀壞處理，案件交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進，現正翻查閉路電視片段，追緝涉案人士，暫未有人被捕。



香港故宮文化博物館是日休館。據了解，兩個文字塗鴉均由指甲造成，內容並非粗言穢語或政治口號，相信是姓名。但兩宗案件案發時間、地點不同，並無關連。警方翻查閉路電視發現，第一宗發生在8月15日中午12時半左右，相信有人用手指甲在牆上刮出數個中文字；第二宗發生在8月20日下午5時左右，疑人在另一邊牆上用指甲刮出數個英文字。

博物館7月2日正式對外開放。據資料顯示，標準門票只可參觀展廳1至7，成人及特惠門票分別收50元及25元。至於特別展覽門票，可參觀展廳1至9，收費為120元及60元。該門票限進入特別展廳各1次，廳外有職員檢查門票。此外，雖然開幕首年標準門票逢周三免費，但市民仍須於網上預約後才可進場。

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