慈雲山男子後門闖入餐廳　疑政見不同持刀襲擊老闆娘　當場被捕

慈雲山發生傷人案。今日（24日）上午10時許，慈雲山毓華街74號地下一間食肆營業期間，一名男子突從後門進入餐廳，二話不說持刀襲擊老闆娘，老闆娘毫無防備下，頭、頸中刀受傷。據知，食客及職員合力將男子制服，並報警求助。警方趕往現場拘捕男子，現正調查他犯案動機。據了解，事件與政見不同有關。

救護員即場為傷者包紮，其後送往醫院治理。老闆娘在女友人陪同上白車前，向在場記者透露，被捕男子並非食客，以往亦未曾與他結怨，並指：「佢一衝入嚟就插。」



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現場消息指，事發時餐廳店面只有老闆娘一人，其餘店員在廚房工作。被捕男子從後門進入餐廳，當時老闆娘詢問他：「幾多位？」豈知男子突然從背囊取出一把刀襲擊老闆娘，幸好並無刺中要害。被捕男子更一度指罵餐廳老闆娘：「成日唱衰藍絲。」被捕後更向警察表示：「我幫緊你哋。」惟在場警員表示政治中立。

警方指據報，45歲姓曾女食店負責人，與20歲姓馮男子在餐廳因瑣事爭執。曾女懷疑被馮男以刀襲擊，導致頭及頸受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

警員接報到場，經初步調查，馮男涉嫌傷人被捕，案件交由黃大仙刑事調查隊第二隊跟進。

涉事餐廳一向以「抵食」聞名，平日不時推出各類長者餐及學生餐等，並提供優惠價，有時價格低至$19。附近有商戶表示，遇襲老闆娘為人和善，餐廳因提供平價餐，又有飯券，故被街坊稱為「善心食堂」。