月內第五宗　警西九法院拘武器男　檢利刀鐵蓮花

今日（24日）早上9時22分，一名男子進入長沙灣通州街501號西九龍裁判法院時，被保安員發現袋中藏有一把刀。警員接報到場，在涉事男子的袋中發現一把長約18厘米的刀及兩個懷疑鐵蓮花。經初步調查，49歲姓陳男子涉嫌藏有攻擊性武器及藏有違禁武器被捕。案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。這已本月內第5宗藏攻擊性武器入法院的事件。



上周三（17日）上午8時許，36歲姓黃男子進入通州街西九龍裁判法院大樓時，保安透過安檢系統發現他的斜揹袋中有一把菜刀。警方經初步調查，以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕該名男子。本月15日，一名外籍光頭漢進入西九龍裁判法院大樓時，保安發現他的背囊內藏有一把18厘米長的摺刀。警員到場將洋漢拘捕帶署。

另外，８月8日上午，一名24歲本地男子在西九龍裁判法院過安檢時，被發現袋中有兩把長約20厘米的金屬摺刀，警方到場以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕該名男子，案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。同日下午，西九龍裁判法院保安員報案，指有人藏有一個鐵蓮花。警員接報到場，發現55歲姓李男子的袋中檢獲一個鐵蓮花，經初步調查後，以涉嫌藏有違禁武器將他拘捕。