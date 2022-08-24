慈雲山餐廳老闆娘籲掃「安心」中4刀　親述：情況尚可已縫針出院

慈雲山毓華街一間餐廳今日（24日）發生傷人案，一名20歲男子從後門進入餐廳，突然取出利刀襲擊老闆娘，老闆娘頭、頸中刀受傷，食客及職員合力將男子制服。

受傷老闆娘經包紥後清醒送院，她向《香港01》表示自己情況尚可，4處傷口已縫針並可回家休養。老闆魏先生覆述事件經過指，當時施襲男子進入店內時，老闆娘指示男子需要掃安心出行，對方隨即不由分說以刀施襲，但認為事件與政見無關。



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事發今早10時許，涉事位於毓華街74號地舖的食肆營業期間，一名20歲姓馮男子突從後門進入餐廳，並持刀襲擊45歲姓曾老闆娘，導致頭及頸受傷，警方拘捕該名男子涉嫌傷人，案件交由黃大仙刑事調查隊第二隊跟進。

職員於社交平台為老闆娘報平安，大批網民留言慰問。（網上圖片）

老闆：與施襲男素未謀面 事件與政見無關

受傷老闆娘傍晚向《香港01》表示自己4處受傷位置已經縫針，並可以回家休息。老闆魏先生則指，妻子縫約10多針，其中頭頂位置傷口最深，醫護檢查後應無大礙，預計未來兩天都需要休息。魏先生又對妻子突然受襲感無辜，「佢喺後門入嚟，我太太叫佢嘟安心出行，說時遲那時快就畀佢拎刀出嚟」，認為事件與政見無關，又指與施襲男子素未謀面。魏先生表示於事發後收到不少街坊慰問，感謝他們關心。