馬鞍風球｜紅磡天降鋁窗險砸中過路男　網民：行遲一步都冇命

「馬鞍」來襲本港風力明顯增強，天文台更於今日（24日）晚上7時25分改發8號風球，網上流傳一段影片，顯示今日傍晚時分紅磡寶其利街有鋁窗疑被強風吹倒，從天而降飛墮至行人路上，玻璃應聲粉碎散落一地。當時一名中年男子正橫過馬路，幸行先一步未有被鋁窗砸中，否則後果堪虞。



涉事車Cam片段顯示拍攝時間為今日傍晚6時許。片段全場約13秒，現場是紅磡寶其利街近寶石戲院對出燈位，片中顯示當時行人燈號亮起綠燈，有途人在行人輔助線上橫過馬路。其間一名身穿藍色恤衫的中年男子，由左邊橫過對面馬路，當他行過大半馬路時，突然身後一聲巨響，一扇鋁窗疑不抵強風吹襲，由高處飛墮而下並跌至行人路上，玻璃登時粉碎，碎片飛濺滿地，鋁窗窗框亦變形。

(fb紅磡黃埔社區藍圖圖片)

男事主險被砸中，幸他當時行先一步有驚無險，他驚聞身後巨響也慌忙走避，連忙拔足跑過對面馬路，走上行人路才敢回望查看究竟，方知原來有鋁窗從天而過；幸事件中無人受傷。網民紛紛留言，有人也替男事主捏一把汗，稱：「嘩呀叔行遲一步都冇命」、「個叔叔真係要還神， 希望佢腳冇被割傷」、「阿叔真係好好彩」，又形容事件「恐怖」、「生死一線間」。