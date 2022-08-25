元朗南亞漢持1呎利刀劫金行　商戶睹賊人逃走跌手機：佢走唔甩啦

元朗發生持刀行劫案。今日（25日）下午1時，一名南亞漢闖入元朗福康街大福珠寶金行，亮出一把1呎長利刀指嚇職員，最終劫走至少3盤金飾。消息指，涉案賊人身高約1.8米，戴鴨舌帽及面巾，身穿紫色衫及黑色長褲，警方現正翻查附近閉路電視錄影片段，追蹤賊人的逃走路線。

有商戶負責人向記者透露，今早涉事金舖準備營業時，已發現一名南亞漢形跡可疑，「喺附近裝吓裝吓」；另有商戶目睹賊人向炮仗坊逃走時，跌了一部手機，直言：「佢走唔甩架啦。」



附近炮仗坊有多名商戶向記者透露更多詳情，他們指今早天文台改掛三號風球後，便各自返店準備開舖。一名店舖女負責人表示，今早11時許，涉事金舖正準備開店，她曾見到一名蒙面的南亞裔男子形跡可疑，「喺（金舖）附近裝吓裝吓」。女負責人其後出外用膳，返回店舖時已發現大福珠寶金行外有大批警察。她與金行職員相熟，表示今早金行只有1男1女職員看舖。

另一名商戶形容賊人中等身材，揹著一個背囊，逃走時跌了一部手機，隨後被警方檢走調查。有商戶指，其閉路電視拍攝到賊人逃走的情況，但已交予警方，並直言：「佢走唔甩架啦。」