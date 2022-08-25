停職女警涉iSQUARE店舖偷值$5600帽　被控盜竊周五提堂

一名停職女警涉嫌於今年5月21日，在尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場一店舖，偷取一頂約值5,600元的帽子。她於本周一（22日）被控一項「盜竊」罪，將於明日（26日）於九龍城裁判法院提堂。



49歲姓劉女被告為一名已被停職的警務人員。警方表示，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

案於今年5月21日下午5時許，iSQUARE國際廣場一店舖被人盜竊，當時店內防盜鐘響起，職員當場截獲一名女子。警員接報到場，在女被告身上檢獲一頂約值5,600元的帽子，於是以涉嫌盜竊將她拘捕。案件交由油尖警區重案組跟進。

案發於彌敦道63號國際廣場。

消息指，涉案姓劉女警除了今次案件，早前亦曾被控4項盜竊、各1項在公眾地方管有攻擊性武器及在公眾地方的猥褻行為罪名。控罪指她於前年及去年，曾分別偷竊兩條名牌圍巾、朱古力、一個水杯及背囊等，亦被指管有鎅刀威嚇飲料店店員，以及曾向保安員拉高裙子暴露下體。惟案件於今年3月經審訊後，法官信納女被告在過去20年飽受精神疾病困擾，她是受精神疾病及濫用鎮靜劑影響下犯案，裁定她脫罪，並批准辯方獲訟費。