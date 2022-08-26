九旬婦墮「猜猜我是誰」騙案失31萬元　騙徒情侶重施故技斷正

一名90歲老婦誤墮「猜猜我是誰」騙案，被訛稱是她兒子的騙徒呃走31萬港元。騙徒食髓知味，翌日再致電老婦想再騙取20萬元，豈知老婦原來已經報警求助，2名騙徒在香港仔準備交收時被埋伏的探員拘捕，涉嫌以欺騙手段取得財產罪，現正被拘留調查。



西區警區刑事調查隊第七隊主管陳樂軒交代案情。（陳浩然攝）

西區警區刑事調查隊第七隊主管陳樂軒交代案情指，警方於8月24日接獲一名90歲女子報案，指被騙徒騙取31萬元現金。她指當日上午接到一個來歷不明的電話，對方訛稱是她的兒子，並聲稱因打架干犯刑事案件被警方拘捕，需要大量現金申請保釋。受害人信以為真，於是根據騙徒指示，拿取大量現金到香港仔中心交予聲稱是兒子的兩名朋友。受害人其後將事件告知家人，始發現受騙，隨即報警求助。

豈料8月25日，騙徒重施故技，再次致電受害人，要求她再交20萬元保釋金，並指示她到香港仔中心交款。港島總區情報組跟進案件時揭發事件，當日下午1時許派員到香港仔中心埋伏。行動中，探員拘捕2名準備收取騙款的男女，分別是28歲姓潘女子（接待員）及32歲姓袁無業男子，報稱是情侶關係，現正被拘留調查。警方調查發現二人至少與3案同類案件有關，涉及騙款約30萬港元，警方正追查其他涉案人士及騙款去向。

警方表示高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1） 任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢及匯款，均有機會為騙案；

（2） 的士司機接載長者時，如長者對目的地不熟悉，甚至要求司機直接與電話中的人士溝通，或者長者在整個乘車行程期間，一直使用手提電話，神情驚慌，便要特別留意，多加關心；

（3） 市民主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上的防騙訊息，避免他們成為下一名受害者；

（4） 市民如有任何懷疑，應致電「防騙易熱線」18222查詢。