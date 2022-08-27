龍翔道5車相撞釀6傷　貨車撞欄剷上行人路　一度全線封閉

黃大仙龍翔道發生嚴重車禍，今（27日）中午12時24分，警方接獲報案指，龍翔道往觀塘方向近鑽石山港鐵站，有5車相撞，涉及3輛私家車、1輛的士及1輛中型貨車。意外中有6人受輕傷，包括2名的士女乘客頭、肩受傷，1名私家車乘客四肢及面部擦傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。5名司機均通過酒精測試。受事故影響，現場大塞車，龍尾一度塞至5公里外的石硤尾澤安邨對開。



涉事私家車車尾嚴重壓扁。（翁鈺輝攝）

現場所見，涉事車輛橫亘路中，一輛白色本田EK9 私家車車尾嚴重壓扁，幸車尾沒乘客，否則凶多吉少，另一中型貨車撞毀路邊欄杆再剷上行人路，泵把及零件四散，一片狼藉，貨車司機小腿流血受傷，坐在路邊接受包紮。

據報，藍色寶馬、黑色寶馬、的士、白色本田EK9 順序沿龍翔道往觀塘方向行駛，當駛至鑽石山港鐵站對開位置時，4輛車均因應交通情況收慢，惟中型貨車懷疑收掣不及，撞向前車，其後撞向旁邊約20米長的防撞欄、約2米長的鐵網及一條燈柱。警員接報到場，經初步調查，事件列交通意外有人受傷。

運輸署宣布，因交通意外，龍翔道（往觀塘方向）近鑽石山港鐵站的全線仍然封閉。現時在龍翔道（往觀塘方向）的車龍龍尾已到獅子山隧道。受影響巴士路線須改道行駛。運輸署呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。現時上址交通擠塞。

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事件涉及5部車輛。（翁鈺輝攝）