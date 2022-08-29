油麻地兇殺案｜35歲巴籍死者曾有多宗毒品案底　持「行街紙」留港

油麻地血腥斬人兇殺案，35歲巴基斯坦籍男子今(29日)凌晨途經佐敦道華豐大廈對開，即遭四名刀手伏擊，命喪亂刀之下。據了解，死者Ali持「行街紙」留港，他案底纍纍，曾干犯多宗毒品案件。警方正調查其遇襲原因是否與黑社會或毒品利益有關。



事主送院搶救後證實不治。（劉定安攝）

Ali遇襲後曾負傷逃往距現場150米的佐敦道與白加士街交界，終不支倒地，今日早上警方封鎖現場調查，路邊有大灘血漬，遺下死者的涼鞋和外套，怵目驚心，警方沿街搜集閉路電視片段，其後在華豐大廈外發現一支板球棍，檢走化驗。

據悉，被斬死的巴籍漢有多項案底，大都與毒品案有關，警方初步相信命案或涉及黑社會糾紛，至於是否與毒品利益有關，仍待深入調查。而死者持有「行街紙（Form 8）」留港，所謂Form 8是指根據入境條例暫獲羈留或可被羈留者的擔保書。

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事發於今凌晨4時左右，男事主步至佐敦道華豐大廈對開，即遭4名同鄉埋伏襲擊，其中2人手持利刀，分乘同黨駕駛的2輛電單車趨至，向事主揮刀狂斬。事主逃至佐敦道與白加士街交界不支倒下，送院搶救後不治。案件列作謀殺案，交由油尖警區重案組第三隊接手調查。