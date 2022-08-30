港島南區兩男激戰　戰況慘烈　白衫漢變血衣人

網上瘋傳港島南區兩漢激戰片段，昨(29日)傍晚時分，該段題為「兩翁夜鬥港島南 白衣戰至血披身 直把紅衫當汗巾」影片開始流傳網上，片中兩名年約六旬的大漢，在田灣石排灣道某便利店對開夜街「隻揪」，二人寶刀未老，各不相讓，勁度十足，其中一人戰至渾身鮮血，白衣染紅。



白衫漢額頭流血，白衫染血。（fb「香港交通突發報料區正版Part1」圖片）

該短片長達3分50秒，兩漢形象鮮明，一個短髮、白衫及藍牛仔褲；一個長髮、戴口罩、灰黑衫及黑褲，兩漢於片段初時互相對峙，白衫漢採取攻勢，左手虛晃擋架，右手蓄勢待發，多次一擊即中；黑衫漢戰略相對被動，身手緩慢，但身壯肉厚捱打能力稍勝一籌，讓對手埋身強攻亂打一輪後，突然猛烈反攻，每每得手重挫白衫漢。

▼▼兩漢激戰連環圖▼▼

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二人勢均力敵，互相試探，虛實交錯，只見白衫漢越戰越勇，多次覷準時機，一拳擊中黑衫漢頭部，打到黑衫漢口罩移位，激戰連場，黑衫漢似乎力氣不繼，捱打退守，偶爾撥開對方攻勢，沒太大還擊力，幸雙方膠着之際，一名男子前來勸架，二人得到下台階，最後偃旗息鼓。

白衫漢頭部受傷，大量出血，白衫染紅。（fb「香港交通突發報料區正版Part1」圖片）

但是，止戰不止血，白衫漢額頭重創，血如泉湧，白衣染紅一塊，他當場脫下血衣，抹去傷口鮮血，只見他胸腹也染有血漬，可見白衫漢縱使攻勢凌厲，但殺敵一千也自損八百，換來兩敗俱傷。事件引起網民熱議，「洪七公大戰歐陽峰」、「天氣燥熱」、「兩個都這麼老，都（這）麼好火」。

警方表示，事發於上周六（27日）晚上9時12分，姓周（58歲）及姓蕭（53歲）男子因瑣事爭執，以手襲擊對方，周頭部及手受傷，二人涉嫌在公眾地方打架被捕，交由西區警區刑事調查隊第八隊跟進。