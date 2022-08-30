港島南雙翁激戰　戰況慘烈　白衫翁變血衣人

網上瘋傳港島南區雙翁激戰片段，昨(29日)傍晚時分，該段題為「兩翁夜鬥港島南 白衣戰至血披身 直把紅衫當汗巾」影片開始流傳網上，片中兩名年約七旬的老翁，在田灣石排灣道某便利店對開夜街「隻揪」，二人寶刀未老，各不相讓，勁度十足，其中一人戰至渾身鮮血，白衣染紅。



白翁額頭流血，白衫染血。（fb「香港交通突發報料區正版Part1」圖片）

該短片長達3分50秒，兩翁形象鮮明，一個短髮、白衫及藍牛仔褲；一個長髮、戴口罩、灰黑衫及黑褲，雙翁於片段初時互相對峙，白翁採取攻勢，左手虛晃擋架，右手蓄勢待發，多次一擊即中；黑翁戰略相對被動，身手緩慢，但身壯肉厚捱打能力稍勝一籌，讓對手埋身強攻亂打一回後，突然猛烈反攻，每每得手重挫白翁。

▼▼雙翁激戰連環圖▼▼

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二人勢均力敵，互相探試，虛實交錯，只見白翁越戰越勇，多次覷準時機，一拳擊中黑翁頭部，打到黑翁口罩移位，激戰連場，黑翁似乎力氣不繼，捱打退守，偶爾撥開對方攻擊，沒太大還擊力，幸雙方膠着之際，一名男子前來勸架，兩翁得到下台階，最後偃旗息鼓。

但是止戰不止血，白翁額頭重創，血如泉湧，白衣染紅一塊，他當場脫下血衣，抹去傷口鮮血，只見他胸腹也染有血漬，可見白翁縱使攻勢凌厲，但殺敵一千也自損八百，換來兩敗俱傷。事件引起網民熱議，「洪七公大戰歐陽峰」、「天氣燥熱」。