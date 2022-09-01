警破屯門新義安勒索集團拘16男　恐嚇屋邨裝修公司收巨額陀地

位於屯門新落成的屋邨「和田邨」及「菁田邨」，預料今年內入伙，詎料竟早有黑社會勢力滲透。警方今年年中接獲線報，有黑幫恐嚇邨內承辦商及裝修公司，收取巨額「保護費」，更以一間水泥沙石公司名義，企圖操控邨內建築物料的需求。警方有組織罪案及三合會調查科，聯同新界北總區刑事部及屯門警區刑事部，今日（1日）凌晨採取代號「速流」行動，拘捕16名三合會男子，並搗破一個武器庫。



用沙石公司名義操控屋邨建築物料供應

有組織罪案及三合會調查科總督察張兆樂表示，警方根據情報，相信一個活躍於屯門區的黑社會分子，看中兩個剛新建成的公共屋邨包括「和田邨」及「菁田邨」，希望賺取當中裝修工程利益，而進行一連串非法活動，包括向部分承辦商及裝修公司索取10萬至20萬俗稱「陀地」的保護費， 恐嚇、驅趕在附近兜售生意的裝修商。另外，警方亦發現黑幫以一間水泥沙石公司名義，企圖操控兩條邨承辦商或裝修公司對邨內建築物料的需求，並從中獲取利益。

勒索裝修公司10萬至20萬「陀地」

警方在8月進行搜證行動，派員在屋邨喬裝，行動期間曾遭自稱三合會成員恐嚇、阻止派發宣傳單張。 今日（1日）凌晨拘捕16名男子（年齡介乎20至68歲），大部分人有三合會背景，當中包括2名黑幫高層及3名骨幹成員。警方相信，已成功瓦解一個活躍新界北的三合會分支組織，遏止了一個黑幫的擴張，搗截其收入。消息指，涉案黑幫為「新義安」。

高級督察顏秀宝(左)及有組織罪案及三合會調查科總督察張兆樂(右)講述案情 (梁偉權攝)

搗破黑幫位於屯門村屋武器庫

期間，警方搗破黑幫一個位於屯門村屋的武器庫，檢獲大量攻擊性武器，包括伸展棍、大槌、長木棍、鐵通等。另外，警方亦發現少量毒品，並檢走四輛肇事車輛。被捕人士干犯多宗罪行，包括「自稱三合會成員」、「以三合會社團成員身分行事」、「刑事恐嚇」、「藏有攻擊性武器」、「藏毒」。

警方指，公共屋邨是為有需要的人安居樂業，黑社會人士進行不法行動，令居民間接付出額外裝修費用。所有合法的商業活動受法律保障，市民沒有義務提交、或有權利收取「保護費」。警方目前正調查有多少間承建商，曾遭黑幫收保護費或滋擾，並呼籲市民或承建商，如在和田邨及菁田邨曾受到黑社會滋擾或恐嚇，請致電2527 7887，與有組織罪案及三合會調查科聯絡。