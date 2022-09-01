疑電單車遭動手腳起爭執　屯門兩非華裔漢互毆　一人倒地不起

屯門發生傷人案，今日（1日）下午5時許，警方接報於屯門青山公路新墟段近何福堂書院對開，兩名非華裔男子懷疑以刀互襲，一人頭部及額頭受傷，一度昏迷，其後回復清醒；另一名男子臉部及眼部受傷，警員到場截獲兩人，其後兩人分別由救護車送院屯門醫院救治，警方現正調查事件。現場消息指，兩人疑因有人的電單車遭對方動手腳起爭執。警方回覆指，案件中被捕人使用的武器為士巴拿及手鋸。



其中一名受傷男子倒臥於一輛單車旁邊，多名警員在旁協助。（讀者提供）

據讀者提供的相片所見，其中一名受傷男子倒臥於一輛單車旁邊，多名警員在旁協助，另一名男子滿臉披血，被警員制服後坐於路旁，多輛救護車隨後到場處理。讀者指當時見到兩名男子於上址糾纏，有警車途經並即時有警員下車處理，警員曾著倒臥地上的受傷男子「唔好瞓」。

警方調查現場附近一部電單車，地面散落火機、士把拿等物品。（陳浩然攝）

警方封鎖現場調查，包括現場遺下一部單車、急救用品及血迹；另外於學校對開一段行人路一輛停泊電單車，車頭箱被打開，地面散落火機、士把拿等物品，而於相距約20米外圍欄位置亦遺下一頂帽及血迹。現場消息指，警方初步調查懷疑電單車屬其中一名涉案男子所有，因發現車輛疑被另一方動手腳而爭執，繼而動武，衝鋒車到場後，警員一度持盾戒備並將兩人制服。

警方表示，案中有兩名非華裔男子被捕，其中一名52歲男子鼻傷；另一名32歲男子則眼腫、耳、面傷，為電單車的車主。據報，1日下午5時半左右，52歲男子於屯門青山公路新墟段，懷疑對一輛停泊於上址的電單車進行盜竊，32歲男車主發現後遂與52歲男子爭執。其間，52歲男子懷疑以約30厘米長的士巴拿、及約45厘米長手鋸襲擊電單車車主，並嘗試逃去。車主則懷疑以手襲擊該名52歲男子。警員接報到場，經初步調查， 52歲男子涉嫌企圖「車內盜竊」及「傷人」被捕，32歲車主亦涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」被捕。案件交由屯門警區刑事調查隊跟進。兩名男子均受傷，清醒被送往屯門醫院治理。

