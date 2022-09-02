紅黃碼│警揭「紅碼」人士離開隔離場所　4確診者被送竹篙灣

政府於8月9日起實施「紅黃碼」疫苗通行證安排，並於14日適應期屆滿後表明會就新規定採取嚴厲執法行動。警方指近日發現有市民在「紅碼」期間離開隔離地點並進入受限處所，今日（2日）執行「隔離令」將4名確診人士押送到竹篙灣社區隔離設施，以阻截病毒於社區擴散。



警方今日執行「隔離令」將4名確診人士押送到竹篙灣社區隔離設施。（警方提供圖片）

警方表示，與衞生部門近日發現有確診人士漠視公眾健康，違反《預防及控制疾病規例》（599A章）的相關規定，在確診期間及在疫苗通行證仍然呈現「紅碼」的情況下，離開指定隔離地點並進入受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）所規管的處所。

警方指積極與衞生部門協調，並根據第599A章執行「隔離令」，今日（2日）在全港多區將4名確診人士押送到竹篙灣社區隔離設施，以阻截病毒於社區擴散。

警方重申，確診人士在隔離期間離開指定隔離地點，一經定罪，可被罰款1萬元及判處監禁6個月。另外，衞生主任及獲授權人員，包括警務人員，有權把確診人士帶到社區隔離設施，如相關人士拒絕配合，即屬犯罪，可被罰款1萬元及判處監禁6個月。政府當局會嚴肅跟進所有違反隔離令的案件，並會積極進行搜證，及向法庭申請傳票檢控違法人士。警方提醒市民必須嚴格遵守有關規定，以減低病毒傳播風險。