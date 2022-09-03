深水埗男童兇殺案｜死者皮黃骨瘦5歲如2歲　揭四母子坎坷人生

深水埗今日（3日）揭發家庭悲劇，一名年約5歲男童，凌晨突於劏房住所內昏迷不醒，送院搶救後返魂乏術；母親則一度激動企跳「半天吊」，幸及時獲救。慘劇揭露了34歲母親與3名年幼子女的坎坷人生，女事主丈夫早年離家後一去不返，僅剩她與子女相依為命多時，一家四口在經濟拮据下，長女及幼子只能交由親友照顧；次子仍由女事主親手照料。據悉，案中5歲男童被發現時，皮黃骨瘦，身形如2至3歲一般瘦弱，慘不忍睹。警方目前仍在調查男童死因。



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現場消息稱，女事主育有9歲長女、案中5歲次子及年約2歲幼子。約4至5年前開始，租住深水埗石硤尾街2M號唐樓一劏房單位。據業主透露，當年女事主與丈夫一同租住，其後男方「走咗佬」，一去不返，僅剩女事主與子女一家四口相依為命。

據了解，女事主並無領取綜援，僅靠做散工度日，經濟拮据下，經常未能交租。長女及幼子，亦須先後交由胞姊照顧，女事主則繼續照顧次子。據悉，案中死亡的次子，被發現時面色發黑，身形十分矮小瘦削，皮黃骨瘦，雖已年約5至6歲，但身形如2至3歲一般瘦弱。

女事主獲救後情緒激動送院。（張家豪攝）

▼ 女事主企跳「半天吊」獲救 ▼

