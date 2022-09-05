「亞視一姐」薛影儀中環無牌駕電單車　遭拍片放上網　涉四罪被捕

「亞視一姐」薛影儀被指無戴頭盔在中環海濱無牌駕駛電單車，被人拍片放上網後，警方展開調查，今日於跑馬地以四罪拘捕她。該段影片可見，「阿儀」駕駛一輛小型電單車，在旁有一名身穿反光衣的男子教她駕車方法，曾一度扶住車柄協助，「放手就停架啦」、「你慢慢畀油」。而負責拍片的女子不斷大叫﹕「嘩！小心呀」、「阿儀你好大膽呀！」、「阿儀你好勁呀！」。

《香港01》就事件致電薛影儀經理人林寶玉查詢，她回覆指正在駕車，稍後會再聯絡。林寶玉其後以短訊回覆指﹕「多謝大家的關心，公司表示事情已交由律師處理，有進一步消息必定會通知大家，感謝」。



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據了解，該段影片拍攝於今年8月13日。當日有傳媒報道，指薛影儀以一身賽車女郎打扮現身中環，身穿低胸連身裙，更曾分享影片，騎上電單車學人揸大膽車。

警方表示，港島總區交通部執行及管制組特遣隊早前於網上巡邏，其間留意到網上流傳一段短片，片段中一名女子在中環海濱活動空間駕駛一輛電單車，而該名女子當時並沒有帶上防護頭盔，該電單車亦涉嫌為未有登記車輛。

人員經深入調查後，今日（5日）在跑馬地區拘捕一名38歲姓薜本地女子，涉嫌「駕駛時沒有駕駛執照」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」。該名被捕女子已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。

警方重申，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。

警方重申，「駕駛時沒有駕駛執照」及「沒有第三者保險而使用車輛」乃嚴重罪行，兩項罪行一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁12個月。警方會繼續加強執法，打擊相關罪行，呼籲駕駛人士切勿以身試法。

薛影儀已非首次惹官非。去年9月，她因無戴口罩被街坊追拍怒罵感不滿，逐起飛腳踢向對方肚，令事主受傷。事後被警方控告一項「普通襲擊」罪及違反口罩令。今年3月22日，於屯區法院被判罪成入獄2星期兼罰款五千元。薛影儀經理人林寶玉不服刑期過重，即時向法院提出申請保釋上訴，最終法院接納申請，需繳交五百元保釋金。