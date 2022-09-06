柴灣公屋樓梯現逾百發子彈　揭3D打印機製槍械組件　警拘4男女

警方於前日（4日）晚上8時許接報，指於柴灣一公屋大廈梯間發現懷疑彈藥。警方到場後展開調查，發現一個黑色膠袋內載有3盒、合共138發的9毫米子彈，人員向大廈住戶調查，於現場以涉嫌「無牌藏有槍械或彈藥」罪拘捕一名31歲男子，搜查其住宅後發現一個黑色的箱，內有3個彈匣、多件由3D打印而成的槍械部件、1部3D立體打印機、2部電腦及1隻USB手指。

有組織罪案及三合會調查科接手調查，再於昨日（5日）以「無牌藏有槍械或彈藥」及「藏有攻擊性武器」等罪拘捕2男1女（介乎25至36歲），包括31歲被捕男子的36歲女朋友，以及一名準備到梯間提取子彈的男子，人員亦於該男子單位內檢獲5套懷疑用3D立體打印機打印的槍械部件、9發子彈、4把軍刀及3個防毒面具，其同住男子一併被拘捕。



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發現子彈現場是柴灣興民邨大廈梯間，被捕的31歲姓朱男子，報稱任職裝修工程工作。其36歲姓李女友則從事餐飲業。另外兩名被捕的25歲姓劉男子與33歲姓陳男子同住，其中劉從事IT工作，陳為的士司機。消息稱，劉在反修例事件中曾經被捕。4名被捕人中，朱涉嫌「無牌藏有槍械或彈藥」，其餘3人則涉嫌「無牌藏有槍械或彈藥」、「串謀無牌藏有槍械或彈藥」及「藏有攻擊性武器」。

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警方有組織罪案及三合會調查科警司伍仲偉表示，涉案有槍械部件是用3D立體打印機打印，不論使用什麼物料或以什麼方式製作，只要可以放入槍械內，並能夠進行射擊，於法律上已可以被定義為槍械。而後樓梯被發現的彈藥，相信是有人接收，因此彈藥在無人看管的情況下被放於梯間，故警方在上址進行埋伏，並拘捕到場提取子彈的男子。

警方調查發現，檢獲的USB手指內，存有3D打印手槍部件的藍圖，警方正調查藍圖來源，包括是否在網上下載。至於涉案子彈是由正常廠家出產，並非打印出來，警方正調查子彈來源，亦繼續調查疑犯藏有槍械的動機。