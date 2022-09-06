涉收$500發「免針紙」女醫生獲保釋　政府：繼續密切監察簽發情況

元朗一名女醫生涉嫌向求診病人開出俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，8月至今共發出超過6,000張，收費每張約500元，警方昨日（6日）以涉嫌「製造虛假文書」拘捕該名64歲女醫生，她於今日獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。



警方昨日交代案情指早前接獲投訴，一間私家醫務診所向市民濫發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（免針紙），以符合政府「疫苗氣泡」豁免接種疫苗資格的要求。同時診所濫收診金，有關醫生未有遵從衞生署的指引，涉在沒有病人查詢病情及診症的情況下發出免針紙，有效期為90日，費用為500元，初步調查後顯示，該診所於8月，共發出超過6,000張相關豁免證明書。

衞生防護中心總監徐樂堅今日於疫情記者會上提醒，「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」原意是為了讓真正不適合接種疫苗市民符合疫苗通行證要求，又稱從文獻或科學數字上看到，長時間不適合接種的人士只有極少數，又指任何人如以不正當方法取得「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，有機會觸犯刑事條例，提醒市民勿以身試法，有指相關部門正調查該個案。

行政長官李家超今早出席行政會議前回應事件，呼籲公眾勿以身試法。（張浩維攝）

行政長官李家超今早出席行政會議前回應事件時亦指，行使或發放虛假文書屬嚴重罪行，呼籲公眾勿以身試法，又指如有醫務人員涉專業失德，政府會將個案交由醫務委員會跟進，提醒公眾遵守防疫政策。

政府晚上亦再發聲明，呼籲巿民盡早接種新冠疫苗保護自己，發言人又指使用不當取得的醫學豁免證明書，更屬違法行為，如被定罪可被判監禁，市民切勿以身試法。政府會繼續密切監察醫生簽發醫學豁免證明書的情況，如有發現異常情況、違反《香港註冊醫生專業守則》或任何涉及刑事成分的行為，會嚴正執法，把相關資料（包括懷疑的虛假醫學豁免證明書個案）適當轉交香港醫務委員會或執法部門跟進。

發言人並提醒，製造或發出虛假文書屬刑事罪行，而明知而使用虛假文書亦同樣可能觸犯《刑事罪行條例》。一經定罪，兩者刑罰最高可判監14年，市民切勿以身試法，使用不當途徑取得的醫學豁免證明書。