粉嶺新屋仔村大石攔路　每車年收2500元過路費　村民怨聲載道

粉嶺新屋仔村有祖堂成員就南涌郊野徑一幅祖堂地私人地段，向村民徵收車輛過路費，每輛車年收2500元，村民不滿堅拒支付，直斥是「吸血收費」。本周二（6日）下午，祖堂成員以吊臂車運來大石堵路，阻止車輛出入，最終驚動警方到場調停。

有村民指該位置不只是村民車輛出入之處，也是南涌郊野徑通往八仙嶺郊野公園其中一入口的必經之路，批評大石攔路的做法，會阻礙緊急車輛出入，公眾利益亦會受損。而用大石阻路的祖堂成員直言，25年前已與原居民及一間公司簽租約，如今租約期滿替換新約，認為做法合理，亦「唔可能一直免費畀佢哋使用」。



村民透露，新屋仔村南涌郊野徑一段數呎長的地段，屬陳悦和祖的祖堂地，早於1997年回歸時，陳氏與蘆薈種植場「蘆薈天地」簽署25年租約，容許蘆薈天地的車輛行經上址，但有村民對事件並不知情，多年來免費使用上述路段。

去年6月，陳悦和祖過半數成員，包括姓陳司理及成員陳子偉，指舊租約期滿，贊成向新屋仔村村民徵收過路費，又揚言7月會封閉地段，當時村民召開大會未獲共識。今年6月，陳氏以維修水管為由，挖開路面及擺放膠欄阻路，以致緊急車輛無法出入，造成交通阻塞，最終村民報警，並由警方居中調停。

村民羅先生指，他於村內居住10年，從來不曾支付任何費用。6月時突然有人挖路指進行工程，令居民無法駕車進出，當時驚動警方到場，對方最終擺放鐵板重開路段，同時拉起橫額要求收費。

最終受影響村民與陳悦和祖，過去兩個月多次進行會議。村民指，代表陳子偉強調只會接受收取過路費，拒絕換地、政府收地，亦聲稱會加裝閘機，提出收費方案。他提出每輛車收費每年2500元，每戶上限支付3500元，並給予2個月期限，周二（9月6日）一過便封路。

最終，周二下午2時許，陳以吊臂車將一塊方型巨石放於上述地段中央，令車輛無法出入，警方到場致電祖堂成員，對方稱願意再給予14日寬限期，凌晨到場移走膠欄，但仍留下大石，空間暫足夠讓一般車輛通行，但較大型的緊急車輛仍無法通過。

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村民Sunny指，上述地段為進出村落的唯一路段，亦是前往八仙嶺的南涌郊遊徑的主要路段，經常有行山人士發生事故，消防、救護等需要通過，形容受影響的人士不僅是村民，亦涉及公眾利益。他指政府曾提出修建村內的馬路，以避開上述地段，但陳氏反對做法。Sunny希望政府收回土地或換地以解決問題。

記者致電陳悦和祖成員陳子偉了解，他指25年前，新屋仔村只有原居民及「蘆薈天地」使用，故陳悦和祖與時任村長簽署，以一筆過定價出租上述路段，如今因合約期滿，便與新搬入的村民、村屋租客，逐年更新租約，「佢哋唔願意去畀，咁呢度私人土地嚟架嘛，咁咪收返佢（土地）囉。」他認為收費做法並無問題，「唔係無端端跳出嚟話要收錢。咁多年都係收開錢、租開畀人，只係新入嚟嘅村民唔知呢件事。」由於雙方多次開會但未達共識，陳指「唔可能一直免費畀佢哋使用」，他聲稱不少村民願意付費，但有「麻煩人」不斷煽風點火，遂放置大石攔路，稍後會透過村長再開會商議事件。